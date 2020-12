Donald Trump a annoncé l’accord

Le Maroc est devenu le dernier pays de la Ligue arabe à accepter de normaliser ses relations avec Israël dans le cadre d’un accord négocié avec l’aide des États-Unis.

Dans le cadre de l’accord, les États-Unis ont accepté de reconnaître la revendication du Maroc sur la région contestée du Sahara occidental.

Elle fait l’objet d’un différend entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par l’Algérie, qui cherche à établir un État indépendant.

Le Maroc est le quatrième État à conclure un tel accord avec Israël depuis août.

Des accords ont également été conclus récemment avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.

Quel est le problème?

Le président américain Donald Trump a annoncé l’accord sur Twitter jeudi.

« Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume du Maroc ont convenu de relations diplomatiques complètes – une percée massive pour la paix au Moyen-Orient! » il a écrit.

La Maison Blanche a déclaré que M. Trump et le roi du Maroc Mohammed VI avaient convenu que le Maroc « reprendrait les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et élargirait la coopération économique et culturelle pour faire progresser la stabilité régionale ».

L’accord comprend la réouverture des bureaux de liaison à Tel Aviv et Rabat et l’ouverture éventuelle d’ambassades. Les responsables américains ont déclaré que le Maroc accorderait des survols et des vols directs à destination et en provenance d’Israël pour tous les Israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué l’accord « historique ».

Dans une allocution télévisée, il a remercié le roi du Maroc et a déclaré que les peuples d’Israël et du Maroc avaient eu une « relation chaleureuse à l’époque moderne ».

Et le Sahara occidental?

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis reconnaîtraient la revendication du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre de l’accord.

Lors d’un appel téléphonique avec le roi marocain, M. Trump « a réaffirmé son soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base d’une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara occidental et à ce titre, le président a reconnu le Marocain souveraineté sur tout le territoire du Sahara occidental », a déclaré la Maison Blanche.

Ancienne colonie espagnole, elle a été annexée par le Maroc en 1975. Depuis, elle fait l’objet d’un différend territorial de longue date entre le Maroc et son peuple autochtone sahraoui, dirigé par le Front Polisario.

Le Maroc affirme avoir toujours fait partie de son territoire, tandis que l’Union africaine le reconnaît comme un État indépendant.

Une insurrection de 16 ans s’est terminée par une trêve négociée par l’ONU en 1991 et la promesse d’un référendum sur l’indépendance, qui n’a pas encore eu lieu.



Le mois dernier, le Front Polisario indépendantiste a déclaré que le cessez-le-feu vieux de trois décennies avait été mis fin par une opération militaire marocaine dans une zone tampon.

Lotfi Bouchaara, l’ambassadeur du Maroc à Moscou, a déclaré au programme Focus on Africa de la BBC que le Maroc n’avait pas violé le cessez-le-feu mais que ses militaires répondaient à une provocation des combattants du Polisario qui avaient bloqué une route clé vers la Mauritanie.

Le Maroc a réagi avec « retenue », a-t-il dit.

Une proclamation de la Maison Blanche jeudi a déclaré que les États-Unis pensaient qu’un État sahraoui indépendant n’est « pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible ».

La cour royale du Maroc a déclaré que Washington ouvrirait un consulat au Sahara occidental dans le cadre de son accord avec Israël, selon l’agence de presse Reuters.

Le Front Polisario n’a pas encore fait de commentaires.