Le Maroc chancelle alors que les espoirs de voir d’autres survivants s’estomper sous les décombres du séisme | Nouvelles sur les tremblements de terre

Près de 3 000 personnes seraient mortes dans le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi, mais le nombre de morts continue de s’alourdir alors que les équipes de recherche et de secours fouillent les montagnes de décombres.

Les espoirs de retrouver d’autres survivants s’estompent étant donné que les routes bloquées entravent l’accès aux zones les plus touchées dans les villages reculés des zones rurales et montagneuses.

Le Maroc a désormais largement dépassé le délai de 72 heures au cours duquel les sauvetages sont considérés comme les plus probables, mais dans certains cas, les survivants sont retrouvés bien au-delà de ce délai.

Le bilan s’élève actuellement à 2 901 morts, a indiqué mercredi le ministère marocain de l’Intérieur, et 5 530 personnes ont été blessées lors du tremblement de terre le plus meurtrier depuis 1960 et le plus puissant depuis 1900.

Des véhicules remplis de fournitures parcouraient les routes de montagne sinueuses pour livrer de la nourriture et des tentes dont les survivants avaient désespérément besoin. Des équipes de recherche se trouvaient encore par endroits dans les décombres à la recherche de survivants.

Dans certaines des régions les plus reculées, il y avait encore peu de signes d’aide extérieure. Stefanie Dekker d’Al Jazeera, en reportage depuis le village d’Imi N’Tala, a déclaré que la situation était désastreuse.

« Le village est complètement rasé et dévasté. La puanteur de la mort est partout. Il y a encore au moins 40 corps sous les décombres», a déclaré Dekker.

« Des pans massifs de la montagne se sont effondrés, s’écrasant sur ces villages. Des familles entières ont été anéanties.

« Un homme montrait du doigt sa maison. Il y avait une porte blanche qui restait debout, et il nous disait que c’était la porte de sa maison. Il a commencé à pleurer sur la façon dont il s’est enfui par la porte et tout s’est effondré autour de lui. Il a perdu ses fils et sa femme. Il criait parce qu’il avait vu la abaya de sa femme sous les décombres. C’était déchirant.

« Le problème, c’est l’accès à ces lieux. Il y a des routes étroites et sinueuses. Il y a encore de nombreux endroits qu’ils n’ont pas pu atteindre. »

Jusqu’à présent, des équipes de recherche et de sauvetage du Qatar, du Royaume-Uni, d’Espagne et des Émirats arabes unis opèrent sur le terrain aux côtés des équipes d’urgence marocaines, de l’armée et d’autres responsables.

Les Nations Unies et les États-Unis ont également envoyé des équipes d’experts en cas de catastrophe et d’urgence pour aider à évaluer les dégâts et à coordonner la réponse.

Abdel Wahed Chafiki, chef du quartier Menara à Marrakech, a déclaré qu’il était difficile de déterminer le nombre total de victimes.

Il a déclaré à Al Jazeera que le terrain montagneux accidenté où a frappé le séisme rend difficile l’accès aux victimes, mais il a souligné que les autorités locales poursuivaient leurs efforts de secours et leur fourniture d’assistance.

Errachid Montassir, militant et travailleur humanitaire, s’est rendu avec des médecins dans des villages reculés des montagnes de l’Atlas.

Il a expliqué qu’il leur avait fallu cinq heures pour atteindre la ville d’Ijjoukak car la route était bloquée.

« C’était un désastre et aussi un choc de voir des gens encore sous les décombres », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« L’armée fait [its] il n’y a pas de travail pour faire sortir ces gens de terre, mais aussi il est très, très difficile d’atteindre ces endroits, donc vous pouvez imaginer qu’il n’y a pas de nourriture, mais aussi qu’il n’y a pas de couvertures ni de lits où les gens peuvent dormir.

Le village de Tikht, qui abritait autrefois au moins 100 familles, est un enchevêtrement de bois, de morceaux de maçonnerie ainsi que d’assiettes cassées, de chaussures et parfois de tapis aux motifs complexes.

« La vie est finie ici », a déclaré Mohssin Aksum, 33 ans, dont la famille vit dans ce petit village. « Le village est mort. »

Comme beaucoup des villages les plus durement touchés, il s’agissait d’une petite localité rurale avec un nombre important de bâtiments construits avec un mélange traditionnel de pierre, de bois et de mortier composé de boue.

Des dizaines d’habitants, de proches en deuil et de soldats étaient rassemblés dans les ruines. Plusieurs ont déclaré qu’ils ne se souvenaient d’aucun tremblement de terre antérieur dans la région.

« Ce n’est pas une chose à laquelle les gens d’ici pensaient lorsqu’ils construisaient leurs maisons », a déclaré Abdelrahman Edjal, étudiant de 23 ans, qui a perdu la plupart de sa famille dans la catastrophe.

La reconstruction devrait constituer un énorme défi pour ce pays d’Afrique du Nord, qui souffrait déjà de difficultés économiques et d’années de sécheresse et craint désormais un ralentissement de son secteur touristique crucial.