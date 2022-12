Le Maroc bat le Portugal, la France bat l’Angleterre

Les demi-finales de la Coupe du monde sont fixées ! Alors que la Croatie et l’Argentine ont décroché leur place vendredi, l’histoire s’est écrite samedi avec le Maroc battant le Portugal pour être la première équipe africaine à atteindre les quatre derniers. Ils rencontreront la France, championne en titre, qui a battu l’Angleterre dans l’autre quart de finale.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de samedi et un aperçu de l’action de la semaine prochaine.

Demi-finales de la Coupe du monde : Argentine-Croatie, France-Maroc

Après les matches de samedi, nous avons deux jours de repos complets avant le coup d’envoi de la première demi-finale (Argentine-Croatie) mardi, avec la seconde (France-Maroc) mercredi. Il y aura beaucoup d’aperçus et de pannes des deux jeux avec un œil sur la finale du 18 décembre, mais quelques notes pour commencer :

C’est la septième demi-finale pour la France, suivie de l’Argentine (5), de la Croatie (3) et du Maroc (1).

Le Maroc est la première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde, et seulement le troisième pays en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Sud à atteindre les demi-finales, la dernière fois par les co-organisateurs de la Corée du Sud en 2002 (et par les États-Unis lors de la première 1930 édition).

La France est la première championne en titre à atteindre les demi-finales depuis que le Brésil l’a fait en 1998, où elle a finalement perdu en finale face à… la France.

Avec son but contre les Pays-Bas, Lionel Messi a égalé son compatriote légende Gabriel Batistuta pour la plupart des buts en Coupe du monde par un Argentin (10).

N’essayez pas de le laisser tard lorsque vous jouez en Croatie. Ils rejoignent l’Allemagne en tant qu’équipes avec le plus de victoires aux tirs au but sans défaite dans l’histoire de la Coupe du monde (les deux 4-0 aux tirs au but).

La France garde l’espoir d’un nouveau titre de Coupe du monde et d’une troisième étoile au classement général. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

La course historique du Maroc fait plier Ronaldo et le Portugal

Ce que le Maroc a fait lors de cette édition de la Coupe du monde est tout simplement remarquable. Tirés au sort dans un groupe avec la Belgique et la Croatie, et ayant changé d’entraîneur quelques mois seulement avant le tournoi, ils espéraient simplement se qualifier pour les huitièmes de finale.

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Mais les Lions de l’Atlas ont dépassé cela, et plus encore. En battant le Portugal 1-0 lors de ce qui était probablement la dernière Coupe du monde de Cristiano Ronaldo, le Maroc est désormais la première équipe africaine à atteindre les demi-finales du tournoi. Et ils l’ont fait à la dure, avec des victoires sur les poids lourds de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal.

Jouant un style défensif et contrant qui a laissé ces équipes européennes perplexes, la course marocaine de Cendrillon a incarné un esprit combatif. Ce qui tombe bien puisque l’entraîneur marocain Walid Regragui a qualifié son équipe de « Rocky Balboa de cette Coupe du monde ». Et maintenant, ils obtiendront la France, championne en titre, lors de la demi-finale de mercredi prochain – il y a beaucoup d’histoire commune entre les deux nations, alors attendez-vous à un autre combat mémorable.

jouer 1:43 Gabby Amado félicite Cristiano Ronaldo pour l’impact qu’il a eu sur le football portugais après la fin de son rêve de Coupe du monde aux mains du Maroc.

Quant à Ronaldo, il a de nouveau été nommé sur le banc du Portugal, est arrivé au début de la seconde mi-temps pour égaler le record officiel de la FIFA pour le joueur international masculin le plus capé avec 196, mais même lui n’a pas pu trouver un dernier grand moment de la Coupe du monde. . Si c’est la dernière fois que nous voyons l’un des grands joueurs de l’histoire sur cette scène, alors c’était une façon très discrète de tirer sa révérence.

jouer 1:05 Steve McManaman loue la performance de l’Angleterre malgré sa défaite 2-1 contre la France lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

La France soumissionne l’Angleterre Adieu alors que Kane rate le penalty clé

Alors qu’il restait six minutes au règlement et une chance de maintenir les espoirs de l’Angleterre en Coupe du monde, l’attaquant vedette Harry Kane – l’un des meilleurs tireurs de penalty au monde – était également sur le point d’entrer dans l’histoire des Three Lions. Au lieu de cela, Kane a fait passer le ballon sur le filet du gardien français Hugo Lloris. La France a tenu bon et a réservé sa place en demi-finale avec une victoire 2-1.

Kane avait déjà marqué un penalty plus tôt dans le match, égalant ainsi le record de buts de tous les temps de Wayne Rooney en Angleterre, mais lorsqu’il s’est à nouveau relevé pour affronter son coéquipier de Tottenham Hotspur, Lloris, il a fait un effort inhabituel au-dessus de la barre transversale. Ce n’était que la quatrième fois qu’il manquait pour l’Angleterre sur 21 tentatives.

Se retirer des tenants du titre n’a rien de honteux, mais cette équipe anglaise avait le talent et les outils pour tout gagner au Qatar. C’est un autre tournoi majeur sans trophée pour l’Angleterre. Lorsque la Coupe du monde 2026 aura lieu dans quatre ans, cela fera 60 ans depuis ce triomphe de 1966.

Quant à la France, elle sera la favorite du dernier carré. Ils seront en alerte contre le Maroc mercredi, mais c’est peut-être ce groupe de stars françaises de l’attaque qui brisera finalement le bloc défensif des Lions de l’Atlas. La frappe puissante d’Aurélien Tchouameni à la 17e minute a donné l’avantage à la France, mais Olivier Giroud a marqué ce qui s’est avéré être une tête décisive à la 78e minute – servie sur un plateau par Antoine Griezmann. Désormais leader de tous les temps en France avec 27 passes décisives, Griezmann s’est réinventé au Qatar en tant que milieu de terrain de fortune dans l’équipe de l’entraîneur Didier Deschamps.

Kylian Mbappe n’a pas pu ajouter à son total de cinq buts, mais il reste en tête pour remporter le Golden Boot. Même dans une soirée calme face à l’Angleterre, ses coéquipiers se sont montrés à la hauteur et vont de l’avant.

jouer 1:13 Rob Dawson se demande si Gareth Southgate restera à la tête de l’Angleterre après sa défaite en quart de finale.

Les meilleures lectures du jour

Luis Enrique était source de discorde, mais l’Espagne ne sera plus la même sans lui

Alors que les résultats étaient incohérents, Luis Enrique a été courageux dans ses sélections et ses tactiques – et l’Espagne a toujours diverti.

Les Pays-Bas contre l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde ont vu un record de 18 cartons jaunes

Lionel Messi faisait partie d’un record de la Coupe du monde de 17 joueurs ou entraîneurs qui ont reçu des cartons jaunes pendant ou après le match.

