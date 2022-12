Le Maroc avance après une solide victoire contre le Canada

Le Maroc passe à l’Espagne en huitièmes de finale grâce à une victoire décisive

Le Maroc est entré au stade Al Thumama en sachant qu’un match nul contre le Canada lui permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Une victoire leur donnerait la première place dans un groupe serré et très disputé.

C’est tout naturellement que le Maroc est venu chasser ses trois points.

Le Canada a semblé confus et incertain dès le coup d’envoi. Le défenseur central de Chaves Steven Vitoria n’a pas pu contrôler un ballon rebondissant à la quatrième minute, poussant une touche au gardien du Red Star Milan Borjan. Borjan a dû sortir de la surface pour dégager le ballon, mais il l’a envoyé directement aux pieds reconnaissants de Hakim Ziyech. Ziyech avait un objectif grand ouvert, et il l’a froidement inscrit.

Le Maroc a doublé son avance avec un superbe long ballon d’Achraf Hakimi de l’intérieur de sa moitié de terrain. En-Nesyri s’est accroché au ballon, devançant deux défenseurs avant d’envoyer son tir devant Borjan.

La tragédie a frappé pour le Maroc à la 40e minute. Le centre en marguerite de Sam Adekugbe depuis l’aile s’est connecté avec le pied d’Aguerd, envoyant le ballon au stoppeur de Séville Yassine Bounou. Bounou n’a pas pu réagir à temps pour arrêter le tir dévié, réduisant l’avance du Maroc à un.

Ziyech a envoyé un centre sur un coup franc dans la surface à la 45e minute, visant un défenseur du Besiktas en maraude Romain Saiss. Le Canada a anticipé la croix, la mettant hors de danger. Ce que la défense n’avait pas prévu, c’est la volée retentissante d’En-Nesyri depuis le milieu de la surface pour donner au Maroc une avance de 3-1. Le juge de touche l’a exclu car Aguerd a bloqué le gardien alors qu’il était hors-jeu.

Le Maroc et le Canada ont tous deux eu des occasions, mais la majorité du match est venue du Maroc essayant d’empêcher une grosse fusillade. Alphonso Davies a failli marquer, mais son tir est tombé à quelques mètres du poteau. La frappe d’Aitba Hutchinson de Besiktas a frappé la barre et la tête de l’ailier montréalais Alistar Johnston a à peine dépassé le filet.

Ainsi, le match s’est terminé avec le Maroc accroché à sa courte victoire. La première participation du Canada à la Coupe du monde depuis 1986 s’est soldée par la perte de ses trois matches de phase de groupes, tandis que le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire.

En-Nesyri est de retour et meilleur que jamais

Youssef En-Nesyri est beaucoup de choses. Il est puissant, comme l’a montré sa saison 2020-21 lorsqu’il a marqué dix-huit buts en Liga. Pourtant, il est incohérent. En-Nesyri n’a marqué que cinq buts pour Séville au cours des deux dernières années. Mais quand le Maroc avait le plus besoin de lui, il était un héros.

Sa frappe à la 23e minute a donné au Maroc une avance ferme, et il a presque eu une seconde juste avant la mi-temps jusqu’à ce que VAR l’interdise. Non seulement il était impitoyable devant le but, mais une nuisance majeure pour la ligne arrière canadienne. Les ailiers l’ont trouvé sur beaucoup de descentes en profondeur que le Canada n’a pas pu arrêter, et il a très bien tenu le ballon. Il a également été très impliqué dans le dernier tiers. L’attaquant ciblé a réalisé 38 touches et a créé de l’espace partout où il allait.

Le mot pour résumer sa performance serait efficacité. En-Nesyri, comme à son habitude, n’a pas vu grand-chose du ballon. Mais quand il l’a fait, il l’a pleinement utilisé. Il a montré au manager Walid Regragui exactement pourquoi il méritait d’être dans l’équipe première.

Chevaux sombres?

Le terme “sous-estimé” est surutilisé à l’ère moderne. Mais le Maroc est tout cela et plus encore. Avec le Japon et peut être Le Sénégal, le Maroc est l’une des équipes que les joueurs doivent surveiller. Et pour une bonne raison.

Ils ont fait une course profonde dans la Coupe d’Afrique des Nations avant de se heurter à l’éventuel finaliste, l’Égypte. Ils ont mis en déroute la RD Congo en route vers une candidature à la Coupe du monde. Et en matches amicaux, ils ont trouvé leur place avec des victoires contre le Chili et la Géorgie.

Mais je pense que personne, pas même le supporter marocain le plus optimiste, ne s’attendait à une performance aussi fougueuse des Lions de l’Atlas. Ils ont bloqué la Croatie et battu la Belgique et le Canada pour organiser un rendez-vous avec l’Espagne.

Battre l’équipe espagnole en déclin donnerait au Maroc sa meilleure performance à une Coupe du monde, et Regragui est exactement la bonne personne pour le faire. Il a remporté d’innombrables ligues et coupes au Maroc, et il a percé dans le courant dominant l’été dernier avec une victoire en Ligue des champions de la CAF. Ses tactiques ont été infaillibles jusqu’à présent en Coupe du monde, et le talent des Lions de l’Atlas est inégalé.

L’Espagne devrait certainement traiter ce match avec prudence, car les Lions de l’Atlas ont montré leur rugissement.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua