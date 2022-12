Le Maroc atteint les huitièmes de finale alors que la campagne de la Coupe du monde du Canada se termine

Le Maroc est arrivé en tête de son groupe avec sept points, le plus jamais enregistré par une équipe africaine lors d’une Coupe du monde. Matthias Hangst/Getty Images

DOHA, Qatar – Le Maroc a obtenu sa place dans la phase à élimination directe de la Coupe du monde grâce à une victoire 2-1 contre le Canada au stade Al Thumama jeudi.

Hakim Ziyech a puni la piètre défense canadienne en coupant délicatement à la maison de 35 verges dans un filet non gardé pour leur premier match, tandis que Youssef En-Nesyri a doublé son avance à la 23e minute avec une finition puissante. Le Canada a retiré un but juste avant la pause avec Nayef Aguerd qui a tourné le ballon dans son propre filet.

Le Canada a été le meilleur des deux équipes en seconde période et s’est rapproché avec la tête d’Atiba Hutchinson frappant la barre puis la ligne – et ils quittent cette Coupe du monde avec zéro point mais beaucoup d’admirateurs pour leurs performances et leur ambition.

Pour le Maroc, cette victoire signifie qu’il est en tête du groupe F et égale son meilleur résultat en Coupe du monde, après que l’équipe de 1986 ait atteint les huitièmes de finale au Mexique.

Réaction rapide

1. Les stars du Maroc livrent toutes quand ça compte

Dans une soirée où le Maroc était à deux pas de sa deuxième incursion dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde, ils avaient besoin de leurs grandes stars pour briller. Achraf Hakimi a été brillant tandis que son compatriote Noussair Mazraoui a été remarquable sur le flanc opposé. Ensuite, il y a eu la ruse et l’éclat de Ziyech, et les courses de grange d’En-Nesyri.

Groupe F généraliste O ré L GD STP 1 – Maroc 3 2 1 0 +3 sept 2 – Croatie 3 1 2 0 +3 5 3 – Belgique 3 1 1 1 -1 4 4 – Canada 3 0 0 3 -5 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Hakimi et Mazraoui doivent être présents en criant d’être le meilleur duo d’arrières latéraux de cette Coupe du monde, et bien que Mazraoui joue loin de son poste d’arrière droit habituel, il a brillamment performé à gauche. La passe de Hakimi pour le but d’En-Nesyri en première mi-temps était parfaite, tandis qu’ils ont fait un excellent travail pour tenir à distance les menaces offensives du Canada. Alors qu’Alphonso Davies jouait principalement au milieu, Mazrouai et Hakimi ont bien fait de fermer les demi-espaces et ont veillé à ce que tout danger potentiel avec le ballon à ses pieds soit souvent annulé avant qu’il n’ait eu la chance de se lancer.

À l’autre extrémité, l’ouvreur de Ziyech était une compétence merveilleusement jugée. Le but était béant, après que le gardien canadien Milan Borjan se soit retrouvé avec le ballon à ses pieds à l’extérieur de sa surface de réparation de 18 verges et, au lieu de le sortir du stade, il l’a planté directement dans les pieds de Ziyech. À environ 35 mètres, Ziyech l’a nonchalamment lancé dans le filet vide. Cela semblait simple, mais certains joueurs paniquent dans cette situation et ratent l’occasion.

En-Nesyri a eu la malchance de ne pas marquer deux buts en première mi-temps. Il a réussi son premier avec brio, alors que le ballon traversant de Hakimi traversait deux défenseurs canadiens pour permettre à En-Nesyri de courir dessus. Son physique, son rythme et son sang-froid signifiaient qu’il n’avait besoin que d’une seule touche pour se mettre en place avant de passer le ballon devant Borjan au premier poteau. Il avait de nouveau le ballon dans les filets juste avant la mi-temps, mais cela a été (durement) exclu par l’assistant de l’arbitre, Aguerd étant jugé hors-jeu et dans la ligne de mire de Borjan.

2. Les Lions de l’Atlas ne doivent pas craindre leurs prochains adversaires

La promotion marocaine de 2022 a une chance de faire l’histoire au Qatar. Ils affronteront probablement l’Allemagne ou le Japon en huitièmes de finale et, à en juger par la façon dont ils ont démantelé la Belgique et la première moitié de cette performance, ils sont plus que capables d’atteindre les quarts de finale.

Il y aura des aspects qu’ils devront améliorer. Ils ont été trop passifs au troisième quart et ont accordé beaucoup trop de possession au Canada. La communication les a également laissé tomber pour le but du Canada en première mi-temps, la tentative d’Aguerd de bloquer un centre se retrouvant dans son propre filet.

Ensuite, il y a eu leur évasion extrêmement chanceuse en seconde période, alors que la tête d’Atiba Hutchinson a frappé la barre transversale, a rebondi, a touché la ligne, puis le rebond s’est dirigé vers le haut du but. S’ils veulent surpasser leur meilleur résultat précédent lors d’une Coupe du monde d’une sortie en huitièmes de finale, ils doivent alors annuler ces erreurs et ces manques de concentration.

Donc, pour créer l’histoire et atteindre les huit derniers, ils doivent combiner l’intensité, la concentration et les prouesses sur coups de pied arrêtés de la victoire de la Belgique avec l’excellence de la transition que nous avons vue contre le Canada pour ce deuxième but, alors qu’ils transformaient un passage de jeu assez ordinaire en un occasion de but grâce à la merveilleuse passe de Hakimi.

Et puis il y a le facteur de peur supplémentaire de leurs merveilleux fans. Vous ne pouvez pas sous-estimer le bruit qu’ils génèrent dans le stade – ils ont fait vibrer Al Thumama dès le départ et, aussi glorieux que cela puisse être d’avoir ce rugissement cacophonique derrière vous, cela doit être très intimidant pour l’opposition.

Le gardien canadien Milan Borjan n’a pu que regarder, impuissant, la puce de Hakin Ziyech rebondir dans le filet. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

3. Le Canada aura des émotions mitigées à la fin de la campagne

Le Canada voulait accomplir six buts pour cette Coupe du monde, selon le gérant John Herdman. Ils voulaient attraper le premier but des hommes du Canada dans une Coupe du monde, il voulait qu’ils se présentent “sans peur” et qu’ils “divertissent”, a-t-il déclaré la veille du match contre le Maroc. Il voulait également que l’équipe “garde une feuille blanche”, “obtienne un résultat” et “obtienne une victoire”. Il semble donc juste de les juger selon leurs propres critères. Ils ont marqué deux buts, donc le travail est fait là-bas. Ils n’ont eu peur de rien — regardez comment ils ont joué contre la Belgique et ont essayé d’attaquer la Croatie. Et ils ont certainement diverti – le but d’Alphonso Davies contre la Croatie était une merveilleuse décision. Mais ils étaient en deçà des trois autres.

À l’approche de ce dernier match de la phase de groupes, ils savaient déjà qu’ils étaient éliminés. Mais ce match avait toujours une grande importance qui lui était attachée – en particulier avec leur prochain match de Coupe du monde en tant qu’organisateurs conjoints en 2026. Ils voulaient vraiment que cette victoire brise la séquence de défaites de l’équipe masculine lors d’une Coupe du monde – après avoir perdu les trois leurs matches de groupe en 1986, et étaient à zéro de deux dans ce match. On les a vus jouer courageusement et ils ont eu de la chance de ne pas prendre au moins un point à la Belgique. Ils n’ont pas été à la hauteur de l’affirmation impétueuse de Herdman selon laquelle ils allaient en “” F “Croatie”, car ils ont chuté 4-1 face aux finalistes de 2018, nettement deuxièmes. Mais peut-être que cela allait être le match où ils ont créé leur propre tranche d’histoire canadienne.

Mais il ne devait pas être. Ce n’était pas faute d’avoir essayé, mais ils se sont mis en retrait avec ce but calamiteux de Ziyech et à partir de ce moment-là, ils chassaient les ombres. Ils ont eu plus de possession en seconde période et comment ils regretteront leur chance alors que la tête de Hutchinson est restée du mauvais côté de la ligne. Si la balle avait rebondi différemment et qu’il y avait eu un peu plus de conviction, le Canada aurait pu obtenir ce “résultat” insaisissable qu’il recherchait.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Canada: Milan Borjan 5, Alistair Johnston 6, Kamal Miller 6, Steven Vitoria 6, Sam Adekugbe 6, Mark-Anthony Kaye 6, Jonathan Osorio 5, Alphonso Davies 7, Cyle Larin 5, Tajon Buchanan 6, Junior Hoilett 7.

Sous-marins: Jonathan David 6, Atiba Hutchinson 7, Ismael Kone 6, Richie Laryea 6, David Wotherspoon 6.

Maroc: Yassine Bounou 6, Achraf Hakimi 8, Nayef Aguerd 6, Romain Saiss 6, Noussair Mazraoui 7, Sofyan Amrabat 7, Azzedine Ounahi 6, Abdelhamid Sabiri 6, Hakim Ziyech 7, Sofiane Boufal 7, Youssef En-Nesyri 7.

Sous-titres : Zakaria Aboukhlal 5 ans, Selim Amallah 6 ans, Yahya Jabrane, Abderrazak Hamdallah 5 ans, Jawad El Yamiq 6 ans.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Achraf Hakimi

L’arrière latéral du Paris Saint-Germain a été absolument exceptionnel pour le Maroc. Il était une menace offensive et, lorsque son équipe a eu du mal à sortir de sa moitié de terrain, le travail défensif de Hakimi a été superbe pour garder le Canada à distance.

Le pire : Milan Borjan

C’est dur, car à part cette erreur, il a eu un jeu solide et a même fait un centre décent en rejoignant l’attaque en deuxième mi-temps, mais pour son rôle dans le premier but avec son mauvais dégagement, il doit être le gardien de but .

Faits saillants et moments marquants

Le premier match à longue portée de Ziyech avec Borjan bloqué a été le pire départ possible pour le Canada.

Un autre regard sur le jeu qui a offert au Maroc un but précoce contre le Canada 👀🇲🇦 pic.twitter.com/ebXhoLXN6i – Football FOX (@FOXSoccer) 1 décembre 2022

En-Nesyri a ensuite donné au Maroc ce qui s’est avéré être le but gagnant avec son rythme effréné et sa finition nette.

DEUX POUR LE MAROC 🇲🇦 Quel début 🔥 pic.twitter.com/jxeP42czX9 – Football FOX (@FOXSoccer) 1 décembre 2022

Le Canada est venu cette sur le point de remporter son tout premier point lors d’une finale de Coupe du monde masculine.

Le Canada était à POUCES loin d’égaliser le match 🤯 pic.twitter.com/hPuR3E4cFf – Football FOX (@FOXSoccer) 1 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Les citations d’après-match apparaîtront ici…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Hakim Ziyech a ouvert le score avec son 19e but international pour le Maroc, et son premier en finale de Coupe du monde. C’était le neuvième but marqué depuis l’extérieur de la surface au Qatar jusqu’à présent, alors qu’il y avait 22 buts sur toute la phase de groupes de Russie 2018.

Le Marocain Nayef Aguerd a marqué le premier but contre son camp lors de la Coupe du monde 2022. En comparaison, il y avait 12 joueurs en Russie il y a quatre ans, aucun d’entre eux n’ayant participé à la phase de groupes.

Les deux buts en carrière de Youssef En-Nesyri en Coupe du monde égalent trois autres joueurs pour le plus de l’histoire du Maroc, bien qu’En-Nesyri soit le premier joueur marocain à marquer lors de deux Coupes du monde différentes.

Le Maroc rejoint le Ghana (2006, 2010), le Sénégal (2002, 2022) et le Nigeria (1994, 1998, 2014) en tant que seules équipes africaines à avoir atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde plus d’une fois.

Le total de sept points du Maroc en phase de groupes est le record jamais atteint par une équipe africaine lors d’une Coupe du monde. Le record précédent d’une équipe de la CAF était de six.

L’avancement du Maroc et du Sénégal marque la deuxième fois que deux nations africaines atteignent la phase à élimination directe de la Coupe du monde en un seul tournoi, après l’Algérie et le Nigeria en 2014. Le Cameroun et le Ghana pourraient également encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le record du Canada de six défaites en six matchs lors de la finale de la Coupe du monde les lie à El Salvador pour le pire record de l’histoire du tournoi. Une troisième nation de la CONCACAF, le Honduras, a disputé neuf matches de finale de Coupe du monde sans gagner, bien qu’ils aient fait match nul trois de leurs matches.

Suivant

Canada: L’équipe de Herdman ne devrait pas jouer ensuite avant près de quatre mois, lorsqu’elle jouera ses deux derniers matches dans le groupe C de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Ils se rendent à Curaçao pour leur match du 25 mars avant d’accueillir le Honduras trois jours plus tard.

Maroc: Les Lions de l’Atlas affronteront les deuxièmes du groupe E – qui comprend l’Espagne, le Japon, le Costa Rica et l’Allemagne – au stade Education City mardi à 18h00 heure locale / 10h00 HE.