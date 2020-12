RABAT, Maroc (AP) – Le Maroc a annoncé qu’il avait acquis 65 millions de doses de vaccins COVID-19 auprès du chinois Sinopharm et du britannique AstraZeneca, alors que le royaume nord-africain se prépare à lancer un programme de vaccination COVID-19 qui vise à immuniser 80% du pays. population adulte.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a annoncé ce chiffre lors d’une réunion du Cabinet jeudi. Le gouvernement n’a pas indiqué si les vaccins avaient été achetés ou fournis par Covax, le projet mondial de fourniture de vaccins aux pays en développement, ou une combinaison des deux.

Son ministère a déclaré vendredi que le Maroc n’avait pas encore reçu les vaccins.

Mustapha Ennaji Moulay, chef du département de virologie de l’Université Hassan II de Casablanca et membre du comité scientifique COVID-19 du gouvernement, a déclaré que les régulateurs examinaient la documentation du vaccin Sinopharm et que le programme de vaccination devrait commencer dans les prochaines années. journées.

Le Maroc possède l’un des plans de vaccination les plus avancés de la région. Le pays a également signalé le deuxième plus grand nombre d’infections virales et de décès en Afrique, après l’Afrique du Sud.

Le ministre marocain de la Santé a déclaré que l’objectif du gouvernement était de vacciner 25 millions des 36 millions d’habitants du pays, tous gratuitement, selon les ordres du roi Mohammed VI.

Alors que le gouvernement marocain promet des vaccinations depuis le début du mois, le ministre a déclaré que les préparatifs avaient maintenant atteint un stade «très avancé». Il a déclaré que les autorités effectuaient des simulations sur tous les sites de vaccination «pour éviter tout obstacle pouvant survenir lors de la mise en œuvre du programme de vaccination».

Dans une première phase, le vaccin sera administré au personnel médical, aux autorités publiques, aux services de sécurité, aux éducateurs et aux personnes souffrant de maladies chroniques. Le ministère de la Santé a déclaré avoir déployé un système informatisé pour enregistrer la population cible et suivre son état de santé après avoir reçu le vaccin.

Moulay a déclaré que le Maroc avait cherché à diversifier l’offre en signant des contrats avec plusieurs pays.

Le Maroc a annoncé qu’il commencerait son programme de vaccination avec le vaccin Sinopharm, bien qu’il n’ait pas encore terminé les essais avancés pour prouver qu’il est sûr et efficace. Le vaccin, qui a été testé sur 600 Marocains dans le cadre d’essais cliniques cet automne, a été approuvé pour une utilisation d’urgence dans quelques pays et la société mène toujours des essais cliniques à un stade avancé dans plusieurs pays.

Les livraisons initiales de vaccins du Maroc viendront de Chine, mais le Maroc prévoit également de produire le vaccin localement.

Le vaccin AstraZeneca fait encore l’objet d’essais avancés dans des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis et n’a pas encore été approuvé.

Le nombre quotidien de cas de virus au Maroc a légèrement diminué au cours des deux dernières semaines, mais une baisse des tests fait craindre que le virus ne se propage plus rapidement que prévu.

À titre de mesure préventive pour freiner la propagation du virus lors des célébrations du Nouvel An, les autorités ont interdit les rassemblements publics et privés, fermé des restaurants dans les principales villes du pays et imposé un couvre-feu qui est entré en vigueur mercredi soir et devrait durer trois semaines.