Le Maroc accepte une aide étrangère limitée après un séisme dévastateur

Les responsables marocains à la recherche des victimes et des survivants d’un tremblement de terre dévastateur n’ont jusqu’à présent accepté l’aide sur le terrain que de quatre pays.

Ce pays d’Afrique du Nord, ébranlé par un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi soir, a accepté les offres d’aide de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis.

Le ministère marocain de l’Intérieur affirme que les responsables souhaitent éviter un manque de coordination qui serait « contre-productif » pendant que les sauveteurs courent contre la montre pour retrouver les survivants.

Le tremblement de terre, le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de six décennies, a tué près de 2 700 personnes.

Le roi Mohammed VI du Maroc a remercié dimanche les quatre pays, après avoir rejeté les offres de l’Allemagne et de la France. Plusieurs pays ont offert leur aide, notamment le Canada, les États-Unis, la Turquie et l’Algérie.

REGARDER | Chris Brown de CBC rapporte un village dévasté au Maroc: Le temps presse dans la recherche effrénée des survivants du séisme au Maroc Chris Brown, de la CBC, rapporte depuis un village dévasté au Maroc, que les équipes de secours espèrent des signes de vie, mais que la fenêtre pour sauver les gens des décombres se rétrécit.

La France et l’Allemagne ont minimisé l’importance du fait que le Maroc n’accepte pas immédiatement ses offres d’aide.

L’Allemagne ne voit aucun signe que la décision du Maroc soit politique, a déclaré lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

« Les relations diplomatiques entre l’Allemagne et le Maroc sont bonnes », a indiqué le porte-parole, ajoutant que la partie marocaine avait remercié l’Allemagne pour son offre d’aide.

REGARDER | Les équipes de secours recherchent des survivants au Maroc: Des équipes de secours britanniques et espagnoles dans la zone sinistrée du séisme au Maroc La recherche désespérée de survivants du tremblement de terre au Maroc en est maintenant à son troisième jour, alors que la télévision d’État marocaine rapporte que le nombre de morts confirmés s’élève à près de 2 500.

Comme l’Allemagne l’a appris des inondations meurtrières de 2021 dans la vallée de l’Ahr, la coordination de l’aide est importante lors de catastrophes majeures pour garantir que les secouristes ne se gênent pas les uns les autres, a déclaré le porte-parole.

La France, qui a de nombreux liens avec le Maroc et au moins quatre de ses citoyens parmi les morts, a déclaré que les autorités marocaines évaluaient les propositions au cas par cas.

Les décisions doivent être respectées, dit la France

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que le Maroc est « maître de ses choix, qui doivent être respectés ». Elle a annoncé cinq millions d’euros (7,3 millions de dollars canadiens) de fonds d’urgence pour les groupes non gouvernementaux marocains et internationaux se précipitant pour aider les survivants.

La France et le Maroc ont eu des relations tendues ces dernières années, notamment sur la question du Sahara occidental, que le Maroc souhaite que la France reconnaisse comme marocaine. Le Maroc n’a pas eu d’émissaire à Paris depuis janvier.

Cependant, Colonna a déclaré lundi à la télévision française que l’absence de demande officielle d’aide était une « polémique déplacée » et que la France était prête à aider si on le lui demandait à l’avenir.

Des habitants inspectent lundi les dégâts causés par le tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, à 62 kilomètres au sud de Marrakech, au Maroc. (Mosa’ab Elshamy/Associated Press)

Actuellement, la collaboration est « très bonne » entre le gouvernement marocain et les agences humanitaires déjà implantées au Maroc, « et tout cela passe par l’agence marocaine ». [Red Crescent] », a déclaré Chiran Livera, chef des opérations d’urgence à la Croix-Rouge canadienne, à CBC News.

« Ils sont la clé de voûte de tout cet effort de secours », a déclaré Livera, dont l’organisation dispose de volontaires dans la zone sinistrée pour distribuer des fournitures et prodiguer les premiers secours.

Focus sur la résilience

Livera a déclaré qu’il était difficile de coordonner les efforts d’aide dans une région montagneuse où de nombreuses routes n’existent plus, et que l’accent de son groupe, en aidant les survivants dans les semaines à venir, sera mis sur la dignité et la résilience des gens.

Le chef d’un groupe humanitaire en France a déclaré que les autorités marocaines se souviennent peut-être du chaos qui s’est produit après un petit séisme qui a tué plus de 600 personnes en 2004, lorsque les équipes internationales ont submergé l’aéroport et endommagé les routes menant aux zones les plus durement touchées. Le fondateur de Secours sans frontières, Arnaud Fraisse, a déclaré qu’il retirait l’offre de l’organisation d’envoyer neuf personnes au Maroc car « notre rôle n’est pas de retrouver les corps ».

La télévision d’État marocaine a déclaré que le gouvernement avait évalué les besoins et pris en compte l’importance de coordonner les efforts de secours avant d’accepter l’aide, et qu’il pourrait ultérieurement accepter les offres de secours d’autres pays.