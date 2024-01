Le Maroc abandonne le projet de pavillon de la Biennale de Venise – ARTnews.com

À moins de quatre mois de l’ouverture de la 60e Biennale de Venise, le ministère marocain de la Culture a abandonné les artistes et le commissaire initialement choisis pour représenter le pays dans son tout premier pavillon national.

Le Monde Afrique a rapporté mercredi Mahi Binebine, le conservateur du pavillon, a reçu lundi des informations d’un responsable du ministère marocain selon lesquelles lui, ainsi que les artistes Safaa Erruas, Majida Khattari et Fatiha Zemmouri, ne seraient plus impliqués dans la présentation. Selon Binebine, le responsable du ministère n’a pas justifié la « décision de dernière minute » de le remplacer par l’historienne de l’art et conservatrice indépendante Mouna Mekouar.

Binebine a dit Le Monde Afrique qu’il a dépensé « plusieurs dizaines de milliers d’euros » pour garantir que le projet soit achevé dans les trois mois et que les images de l’art étaient prêtes à être envoyées à la Biennale avant la date limite du 11 janvier. Binebine et les artistes se seraient rendus à Venise en septembre pour visiter le pavillon en préparation de l’événement et auraient même rencontré le directeur de la biennale, Adriano Pedrosa. Dans les mois qui ont suivi, ils ont été en contact à plusieurs reprises avec le ministère concernant le remboursement et ont promis de financer des préparatifs supplémentaires.

La Biennale de Venise et le ministère marocain de la Culture n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Erruas, un artiste basé à Tétouan, au nord du Maroc, a déclaré Le Monde Afrique que la situation était « un cauchemar », expliquant qu’elle avait loué un deuxième atelier et collaboré avec des dizaines d’artistes pour construire l’installation de 42 pieds de long qui devait faire ses débuts à Venise. “Comment une institution censée aider et promouvoir les artistes peut-elle leur manquer de respect à ce point”, a-t-elle déclaré.

La prochaine Biennale de Venise se déroulera du 20 avril au 24 novembre. L’exposition principale, organisée par Pedrosa séparément des pavillons, s’intitule « Les étrangers partout ». Il explore le concept d’un monde sans frontières « en proie à de multiples crises concernant la circulation et l’existence des personnes à travers les pays », selon sa description.

Le Maroc faisait partie de ceux qui faisaient leurs débuts à la Biennale de Venise, aux côtés du Bénin, qui n’y avait jamais eu de pavillon auparavant.

Dans un communiqué publié mardi sur Instagram, Binebine et les artistes ont déclaré souhaiter « tout le succès du monde » à leurs remplaçants.

“Avec dignité, nous maintenons l’espoir dans ce Maroc qui nous fait mal”, conclut le communiqué.