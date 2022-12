Le Maroc a tout donné en demi-finale de la Coupe du monde. Il en fallait un peu plus contre la France.

Même alors, le Maroc ne semblait pas intimidé. Les joueurs de Regragui n’ont pas fléchi face à l’éclat, à l’expérience, aux contradictions de cette curieuse équipe française, à la fois évidemment imparfaite et doucement impérieuse.

Le Maroc n’a pas bégayé lorsqu’une seule erreur de jugement, un zèle un peu excessif du défenseur central Jawad El Yamiq, a permis à la France d’arracher un premier but — achevé par Théo Hernandez — après seulement cinq minutes. C’était le premier but que le Maroc concède à un adversaire depuis le début de la Coupe du monde.

Ils n’ont pas non plus été déconcertés par la perte de trois de leurs défenseurs de premier choix sur blessure au début de la seconde mi-temps, le coût croissant de leur parcours si profond dans le tournoi : Nayef Aguerd lors des échauffements avant le match ; Romain Saiss après les échanges d’ouverture de la première mi-temps ; Noussair Mazraoui à la pause.

Malgré tout cela, pendant de vastes pans du match, le Maroc a troublé et tourmenté la France, championne en titre, l’écrasante favorite basculant de plus en plus sur ses talons. Ibrahima Konaté et Raphael Varane se sont précipités pour éteindre les incendies au fur et à mesure qu’ils se déclenchaient, se fiant plus à la chance qu’au jugement pour tenir les attaques marocaines à distance.

Même le but de Kolo Muani, tapé à bout portant avec sa première touche de balle, n’a pas attiré l’attention. La lumière s’estompait donc, mais le Maroc n’a pas acquiescé. Au plus profond du temps additionnel, tout espoir presque éteint, il s’est taillé non pas une, pas deux, mais trois occasions en or de marquer, de secouer les nerfs français, d’apporter à ses fans – anciens et nouveaux, ici et là – une dernière cause de célébration.

Ils n’en avaient pas, en vérité, besoin. Au coup de sifflet final, les joueurs de Regragui s’effondrent sur le dos, tout l’air leur aspiré. Pendant un moment, on a pu se demander si les infatigables Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, notamment, n’avaient pas besoin d’y passer la nuit, et de rentrer chez eux le matin.

Au bout d’un moment, ils se sont relevés et ont formé, pendant quelques minutes, un petit groupe serré avec leurs coéquipiers, écoutant Regragui leur dire que le roi du Maroc, Mohammed VI, était « fier d’eux, que le peuple marocain était fier d’eux, que le monde entier était fier de cette équipe.