Le Maroc à la poursuite de l’histoire contre le Portugal

Le Maroc se dirige vers le match des huit derniers samedi contre le Portugal, sachant qu’il n’est qu’à un pas d’entrer dans l’histoire en tant que premier demi-finaliste africain de la Coupe du monde, mais il affronte une opposition vigoureuse après avoir marqué six buts contre la Suisse.

Les Marocains de Walid Regragui sont en territoire inconnu après une course surprise qui les a vus terminer en tête du groupe F après avoir battu la Belgique et le Canada avant une superbe victoire sur l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale.

Les Lions de l’Atlas ne sont que la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.

Le Maroc a bénéficié de la grande majorité du soutien du public lors de tous ses matchs au Qatar et ce sera probablement le cas à nouveau au stade Al Thumama.

“Je pense que c’est impossible pour nous de faire ça sans les supporters”, a déclaré l’entraîneur Regragui après avoir éliminé l’Espagne.

“De nombreux fans sont venus au Qatar de nombreux pays – Amérique, Europe, Maroc.

“Ils aiment leur pays et ce que je peux leur dire, c’est que nous ne pouvons rien faire sans eux, j’ai besoin d’eux pour les quarts et, espérons-le, nous entrerons dans l’histoire.”

Il n’y a toujours pas eu de pays hors d’Europe ou d’Amérique du Sud dans une finale de Coupe du monde, mais le Maroc veut y remédier.

« Pourquoi ne pas viser le ciel ? Nous devions changer et nous devions changer notre mentalité”, a déclaré Regragui après la phase de groupes.

« Nous n’allons pas nous arrêter là. Nous allons respecter chaque adversaire. Mais nous allons être des adversaires très difficiles. Alors pourquoi ne pas rêver de soulever ce trophée ?”

Le Maroc est invaincu en sept matches depuis que Regragui a succédé au limogé Vahid Halilhodzic en août.

Ils n’ont encaissé qu’une seule fois durant cette période, un but contre le Canada.

Le Maroc a surmonté plusieurs problèmes de blessures pour se rendre aussi loin au Qatar, les arrières latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui portant des coups pendant la majeure partie du tournoi.

L’arrière central Nayef Aguerd s’est blessé contre l’Espagne, tandis que le capitaine Romain Saiss a continué malgré une blessure pendant la prolongation.

“Depuis le début de la compétition, nous jouons avec une équipe qui n’est pas à 100%, c’est pourquoi c’est encore plus extraordinaire”, a déclaré Regragui.

“Nous avons réussi à créer une famille, et nous sentons que nous avons un peuple derrière nous.”

Portugal, Ronaldo “unis”

L’Espagne a eu du mal à créer des occasions nettes contre les nord-africains tenaces, mais le Portugal sera une proposition différente après une démonstration offensive fluide contre les Suisses.

L’entraîneur Fernando Santos a pris la grande décision de déposer Cristiano Ronaldo sur le banc, mais cela a porté ses fruits puisque le remplaçant de l’attaquant superstar Goncalo Ramos a réussi un triplé dans la déroute 6-1.

Le Portugal est en quart de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2006, lorsqu’il a battu l’Angleterre aux tirs au but avant d’être éliminé par la France.

Ils ont battu le Ghana et l’Uruguay en phase de groupes avant de s’incliner face à la Corée du Sud, mais sans Ronaldo dans l’alignement, les attaquants portugais sont apparus plus libres face à la Suisse.

Ramos, 21 ans, a fait la une des journaux, tandis que Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Joao Felix ont tous impressionné.

Les médias ont affirmé que Ronaldo avait menacé de quitter l’équipe après avoir été exclu du onze de départ, mais il a insisté pour que l’équipe reste “unie”.

“C’est un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

« Une nation trop courageuse pour se laisser effrayer par n’importe quel adversaire. Une équipe au sens propre du terme, qui se battra pour le rêve jusqu’au bout.”

Santos avait exprimé son mécontentement face à la réaction de Ronaldo à son remplacement contre la Corée du Sud, mais a déclaré qu’il avait laissé le quintuple vainqueur du Ballon d’Or dehors pour des raisons tactiques mardi.

Même en tant que remplaçant, Ronaldo, qui n’a jamais marqué dans un match à élimination directe de la Coupe du monde, pourrait jouer un rôle crucial.

“Ronaldo et moi ne confondons jamais l’aspect humain et personnel avec la relation entraîneur et joueur. C’est un joueur très important à avoir dans l’équipe”, a déclaré Santos.

Le prix pour les vainqueurs est une demi-finale contre l’Angleterre ou la France et la chance d’atteindre la finale de la Coupe du monde pour la première fois.

