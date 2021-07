Le Maroc a espionné le président français Macron avec le malware israélien « Pegasus » – rapports

Quelques heures après que les procureurs de Paris ont ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles les agences de renseignement marocaines auraient utilisé des logiciels malveillants israéliens pour pirater les téléphones de plusieurs journalistes français, Le Monde a rapporté que Macron avait également été ciblé par des agents de Rabat en 2019, ainsi que l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et 14 autres ministres. .

L’utilisation du malware « Pegasus », développé par la société israélienne NSO, pour espionner les communications téléphoniques de politiciens, journalistes, militants et personnalités du monde des affaires a été révélée par Amnesty International et Forbidden Stories, une organisation d’enquête française. Ces ONG ont obtenu une liste divulguée de 50 000 numéros de téléphone, dont certains auraient été piratés par le malware Pegasus, et ont partagé les données avec 17 médias. Le Monde était l’un de ces médias, qui a commencé à publier des articles sur les atteintes à la sécurité dimanche.

« Si les faits sont vrais, ils sont évidemment très graves », Le bureau de Macron a déclaré au Monde mardi, promettant que « toute la lumière sera faite sur ces révélations. »

Lundi, le gouvernement marocain a nié toute utilisation du logiciel espion israélien, qualifiant les accusations du Monde et d’autres « sans fondement et faux ».

Maroc « jamais acquis de logiciel informatique pour infiltrer les appareils de communication », lu une déclaration du gouvernement, qui a nié avoir « infiltré les téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et internationales et de chefs d’organisations internationales grâce à des logiciels informatiques ».

NSO a minimisé la fuite et accusé les médias de colporter « hypothèses erronées et théories non corroborées ». La société a insisté sur le fait qu’elle ne vendait le logiciel malveillant qu’à des clients publics pour des opérations antiterroristes et des enquêtes criminelles, et que les 50 000 numéros de la liste n’étaient pas ciblés. Les chercheurs ont accordé une certaine crédibilité à cette explication, une source ayant déclaré au Guardian que les 45 clients de NSO ciblaient en moyenne 112 numéros de téléphone chacun.

Macron n’est pas la seule personnalité politique de haut niveau qui aurait été surveillée. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador aurait été espionné par l’administration de son prédécesseur, le président Enrique Peña Nieto. Selon les médias, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également potentiellement utilisé Pegasus pour espionner un opposant politique, tout comme le Premier ministre indien Narendra Modi.

