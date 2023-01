Le marketing du cannabis aromatisé est critiqué pour cibler les enfants

NEW YORK (AP) – Lorsque le premier point de vente de marijuana récréative sous licence de New York a ouvert le mois dernier, le chef du Bureau de la gestion du cannabis de l’État, Chris Alexander, a fièrement hissé une boîte de gommes à saveur de pastèque au-dessus de la foule.

À l’extérieur de la boutique de Manhattan, il a exposé un autre achat – un pot contenant des fleurs séchées d’une variété de cannabis appelée Banana Runtz, qui, selon certains aficionados, a des accents de “banane fraîche et fruitée et de bonbons acidulés”.

À l’intérieur du magasin géré par l’organisation à but non lucratif Housing Works, des étagères regorgent de cartouches de vape suggérant des saveurs d’ananas, de pamplemousse et de «lait de céréales», écrites en lettres à bulles arc-en-ciel.

Pendant des décennies, les défenseurs de la santé ont réprimandé l’industrie du tabac pour avoir commercialisé des produits à base de nicotine nocifs pour les enfants, ce qui a poussé davantage de villes et d’États, comme New York, à interdire les produits du tabac aromatisés, y compris les cigarettes électroniques.

Maintenant que les magasins de cannabis prolifèrent à travers le pays, les mêmes préoccupations grandissent concernant l’emballage et la commercialisation de cannabis aromatisé qui, selon les critiques, pourraient inciter les enfants à consommer des produits étiquetés “mangue folle”, “citron fort” et “rêve de pêche”.

“Nous devrions apprendre de l’espace de la nicotine, et je préconiserais certainement que nous devrions accorder la même inquiétude aux produits à base de cannabis en termes d’attrait pour les jeunes”, a déclaré Katherine Keyes, professeur d’épidémiologie à l’Université de Columbia, qui a beaucoup écrit sur l’augmentation. dans la consommation de marijuana chez les jeunes.

“Si vous passez par un dispensaire de cannabis en ce moment”, a-t-elle déclaré, “c’est presque absurde à quel point une grande partie des emballages et des produits sont orientés vers les jeunes.”

Keyes a ajouté que les décideurs en matière de santé publique – et des chercheurs comme elle – tentent de rattraper une industrie et un marché qui se développent et évoluent rapidement.

New York, qui a légalisé la marijuana à des fins récréatives en mars 2021, interdit le marketing et la publicité « conçus de quelque manière que ce soit pour attirer les enfants ou d’autres mineurs ».

Mais l’Office of Cannabis Management de l’État de New York n’a pas encore officiellement adopté de règles sur l’étiquetage, l’emballage et la publicité qui pourraient interdire les dessins animés et les couleurs néon, ainsi que les représentations d’aliments, de bonbons, de sodas, de boissons, de biscuits ou de céréales sur les emballages. qui, selon l’agence, pourrait attirer les moins de 21 ans.

“Les consommateurs doivent être conscients – les parents doivent être conscients – s’ils voient des produits qui ressemblent à d’autres produits couramment commercialisés auprès des enfants, il s’agit d’un produit du marché illicite”, a déclaré Lyla Hunt, directrice adjointe de la santé publique et des campagnes d’OCM.

Hunt a récemment vu un produit à base de cannabis se faire appeler “Stony Patch Kids” qui, selon elle, ressemblait au bonbon populaire “Sour Patch Kids”.

Des produits similaires sont vendus par des dizaines de dispensaires illégaux qui opèrent en plein air et dont les responsables craignent de vendre des produits dangereux. Une fois les normes d’emballage et de commercialisation établies, le marché illicite ne s’y conformera probablement pas, selon les experts.

«Nous pouvons réglementer jusqu’à ce que nous soyons bleus au visage. Mais la vérité est qu’il s’agit d’un partenariat entre une industrie conforme, des réglementations strictes qui sont robustes dans leurs protections pour les jeunes, puis avec les parents également », a déclaré Hunt.

En vertu de la loi de l’État, un mineur en possession de marijuana s’exposerait à une amende civile ne dépassant pas 50 $. Les détaillants de cannabis agréés qui vendent à des mineurs s’exposent à des amendes et à la perte de leurs licences, mais pas de peine de prison.

La science a depuis longtemps établi la nature addictive de la nicotine et les maladies associées au tabagisme, notamment le cancer et l’emphysème.

Les répercussions du vapotage sur la santé sont moins connues, en particulier chez les enfants dont le corps et les organes internes ne se sont pas encore complètement développés.

Alors que la consommation de cigarettes de tabac a diminué chez les adolescents et les jeunes adultes, l’utilisation des cigarettes électroniques et des vapos a augmenté.

Une poignée d’États – Californie, Massachusetts, New Jersey, New York et Rhode Island – interdisent la plupart des produits du tabac aromatisés, y compris les cigarettes électroniques et les vapos. Un nombre croissant de villes, dont New York, ont également des interdictions similaires.

Mais ces règles doivent être élargies pour inclure la marijuana, a déclaré Linda Richter du Partnership to End Addiction, qui affirme que la question n’a pas encore été largement abordée.

“Il y a plus de contrôle sur l’industrie du tabac, et très, très peu en termes de règles, de réglementations, de contrôle, de limitations en ce qui concerne l’industrie du cannabis”, a-t-elle déclaré.

En raison de l’enfance relative de l’industrie légalisée, a-t-elle ajouté, les États n’ont pas encore fusionné les règles sur une norme nationale unique. Les États se tournent souvent vers le gouvernement fédéral pour établir ces normes, mais la marijuana reste illégale au niveau fédéral.

“C’est un vrai problème où vous n’avez pas le poids du gouvernement fédéral en termes de normes d’emballage et de marketing”, pour définir des paramètres pour éviter d’attirer les jeunes, a déclaré Richter.

Les groupes anti-tabac, y compris la Campagne pour des enfants sans tabac, ont longtemps dénoncé l’industrie du tabac pour son marketing, comme l’utilisation de personnages de dessins animés pour aider à commercialiser leurs produits. Ces dernières années, ils ont fait campagne contre les produits aromatisés à la nicotine, y compris ceux sous forme de vapotage.

Mais jusqu’à présent, ces groupes n’ont pas mis l’industrie de la marijuana dans sa ligne de mire.

Une étude publiée plus tôt ce mois-ci a documenté la forte augmentation des empoisonnements chez les jeunes enfants, en particulier les tout-petits, qui ont accidentellement mangé des friandises à base de marijuana.

La hausse des cas coïncide avec l’augmentation du nombre d’États autorisant l’utilisation de la marijuana à des fins médicales ou récréatives. L’usage médical du cannabis est actuellement autorisé dans 37 États américains, tandis que 21 États autorisent l’usage récréatif.

“Lorsque vous parlez de saveurs de gâteau au fromage aux fraises, de mangue ou de biscuits et de crème, il est très difficile d’affirmer que ce sont des adultes plus âgés”, a déclaré le Dr Pamela Ling, directrice du Center for Tobacco Control Research. et de l’éducation à l’Université de Californie à San Francisco.

“Les gens qui se considèrent comme des aficionados du cannabis”, a-t-elle déclaré, “diraient que fumer un produit à base de cannabis aromatisé, c’est comme mettre du ketchup sur votre steak.”

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press