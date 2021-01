La gamme Samsung Galaxy S21 sera dévoilée le 14 janvier et avant l’annonce, des rendus marketing officiels de la série S21 ont fait surface, qui ne révèlent rien de nouveau mais corroborent les fuites de conception précédentes.

Les S21, S21 + et S21 Ultra seront tous équipés d’écrans perforés, mais les variantes vanille et Plus seront livrées avec des configurations à triple caméra, tandis que le modèle Ultra comportera une caméra arrière quad (le cinquième cercle abrite l’unité AF laser).

Bien que Samsung n’ait pas beaucoup divulgué la gamme S21, les fuites précédentes ont laissé peu de place à l’imagination puisque nous savons à quoi ressemblera le trio, les spécifications qu’il proposera et le montant d’argent que vous devrez débourser. pour acheter l’un de ces produits phares.









Galaxy S21 • Galaxy S21 + • Galaxy S21 Ultra (Source: WinFuture)

