Le Mario’s Maples Supper Club se distingue par bien plus que des déjeuners de groupe – Shaw Local

Si vous avez déjà mangé au Mario’s Maples Supper Club au Pérou, il y a de fortes chances que vous ayez dîné au buffet et que quelqu’un d’autre ait payé l’addition pour dire : « Merci d’être venu.

Mais avez-vous commandé un repas sur le menu régulier du restaurant ? Heck, saviez-vous même qu’ils avaient un menu?

Eh bien, ils le font. Ce pilier de la scène culinaire péruvienne propose des plats de style américain, notamment des steaks, des fruits de mer, du poulet et des côtes, ainsi que des plats italiens tels que le veau et le poulet piccata ou le parmesan. Et la côte de bœuf est l’une de ses spécialités populaires.

Que le supper club soit connu d’abord et avant tout comme une destination de groupe, en particulier pour les déjeuners funéraires, n’est pas une critique. Avec des salles à manger spacieuses pouvant accueillir une variété de réunions de famille et d’amis, un bar bien séparé, un buffet rempli de plaisirs pour la foule et un décor neutre et joliment aménagé, le Mario’s Maples Supper Club s’est forgé une réputation de lieu de rendez-vous pratique. lieu pour des événements à court préavis.

Le buffet présente du poulet frit, des pâtes et une station de découpe parmi ses nombreuses offres.

Parce que le buffet est bien connu et apprécié, le menu du dîner ne l’est pas, mais il devrait l’être.

J’ai commandé les crevettes grillées et mon compagnon de table a choisi dans le menu des spécialités, optant pour l’aubergine au parmesan.

Le bar à salade et à soupe était disponible comme compagnon des entrées. Le service était impeccable.

Les espèces sont préférées et le Mystery Diner a été informé d’un petit pourcentage supplémentaire pour l’utilisation d’une carte de crédit majeure.

Il y a des repas à l’intérieur et à l’extérieur, avec des plats à emporter disponibles.

Mario’s Maples Supper Club se trouve au 1401 Shooting Park Road au Pérou, juste à l’ouest de la route 251. Les réservations ne sont pas nécessaires à moins de réserver une fête privée ou un déjeuner de groupe en appelant le 815-223-1938.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Mario’s Maples Supper Club

OÙ: 1401 Shooting Park Road, Pérou

TÉLÉPHONER: 815-223-1938

INFORMATIONS: www.facebook.com/maplessupperclub