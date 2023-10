Le Corps des Marines a annoncé qu’il fermait le parcours marathon plus tôt que prévu dimanche en raison de l’humidité.

Sandy Kozel, présentatrice du WTOP, interviewe Joe Fox, marathonien et journaliste du WTOP

Le Marine Corps Marathon a annoncé dimanche après-midi que le parcours du marathon fermait plus tôt que prévu en raison de l’humidité.

Le premier point de contrôle à Washington, près du National Mall, a fermé ses portes à midi, selon une publication sur les réseaux sociaux.

🚨 En raison des conditions météorologiques humides actuelles, le DC Gauntlet ferme à midi HE. Tous les coureurs qui arriveront à cet endroit après cette heure seront déviés pour continuer vers l’arrivée. 🚨 – Marathon du Corps des Marines (@Marine_Marathon) 29 octobre 2023

Les responsables du marathon ont fermé le deuxième point de contrôle à Crystal City à 13h15.

En raison de l’humidité persistante, le Crystal City Gauntlet fermera à 13 h 15 HE. Ces coureurs détournés continueront jusqu’à la ligne d’arrivée au US Marine Corps War Memorial. – Marathon du Corps des Marines (@Marine_Marathon) 29 octobre 2023

Ces fermetures ont eu lieu 30 minutes plus tôt que prévu, ce qui signifie que certains coureurs qui ne sont pas arrivés au point de contrôle à temps seront redirigés vers la ligne d’arrivée par un trajet plus court.

La température moyenne élevée le jour de la course au cours des 14 dernières années est de 67 degrés, tandis que la température du dimanche devrait atteindre 76 degrés.

Le journaliste routier du WTOP, Joe Fox, a déjà couru le marathon du Corps des Marines et neuf autres marathons. Il a expliqué pourquoi les responsables ont lancé cet appel.

“Donc, les coureurs qui sont encore sur le terrain en ce moment sont ceux qui ont vraiment dû faire des efforts pour passer à travers cette course”, a déclaré Fox. « Être dehors, faire un exercice pendant cinq ou six heures est un gros problème pour le corps humain. Et la combinaison de la température et de l’humidité a un effet majeur sur vos performances lorsque vous êtes sur le parcours un jour donné.

Fox a déclaré qu’il s’agissait toujours d’une décision inhabituelle pour les organisateurs du marathon et que cela pourrait être une véritable déception pour les coureurs qui mettraient peut-être plus de temps à terminer le marathon mais ne parviendraient plus à le terminer complètement.

«C’est vraiment inhabituel. Il faisait en fait environ sept à dix degrés de plus en 2019. Et ils n’ont pris aucune mesure de ce type », a déclaré Fox. « Et si vous vous entraînez pendant six mois ou plus pour terminer un marathon, et pour certaines personnes, c’est l’accomplissement d’une vie… Ce serait une énorme déception, et je serai très intéressé de voir les commentaires des organisateurs après la course. »

Les organisateurs du marathon ont surveillé la météo depuis une semaine, se préparant à tout changement qui pourrait écourter la course.

“Nous vérifions probablement la météo encore plus religieusement que les coureurs, car (…) leur santé et leur sécurité sont notre préoccupation numéro un”, a déclaré Kristen Loflin, porte-parole de l’association. Marathon du Corps des Marines.

Plus tôt ce mois-ci, le Twin Cities Marathon a été annulé à la dernière minute lorsque des conditions de chaleur excessive se sont installées sur Minneapolis.

Dick Uliano du WTOP a contribué à ce rapport.