Le marin français Laurent Camprubi survit 16 heures sous un bateau chaviré dans l’océan Atlantique

Un marin français coincé sous un voilier chaviré dans l’océan Atlantique a utilisé une bulle d’air pour rester en vie jusqu’à son sauvetage 16 heures plus tard, selon des responsables des garde-côtes espagnols.

Une vidéo dramatique de la récupération montre un plongeur espagnol de recherche et de sauvetage frappant sur le fond du bateau, à l’écoute des signes de vie. Après avoir été secouru mardi, Camprubi, 62 ans, a déclaré avoir pu survivre grâce à une bulle d’air, selon le Garde côtière espagnole et les reportages des médias.

Le marin a déclaré qu’il avait été choqué lorsqu’il a réalisé l’étendue des dégâts causés à son bateau – un mât brisé, une bôme détruite, une quille et la plupart des équipements disparus.

Un couple de Virginie qui a disparu lors d’un voyage en voilier a été retrouvé sain et sauf, selon la Garde côtière

Camprubi a mis les voiles dimanche à bord de son navire de 40 pieds depuis la capitale portugaise, Lisbonne, selon Reuters. Il participait à une course de qualification pour le prochain concours transatlantique de voile en solitaire Route du Rhum, qui a lieu tous les quatre ans.

Il était arrivé lundi à Fisterra dans l’ouest L’Espagne, où il a rencontré des vents violents et des vagues de trois mètres, et s’est vite rendu compte que son bateau avait perdu sa quille, une poutre qui descend au milieu du bateau, a-t-il déclaré dans l’interview avec La Voz de Galicia.

“J’essayais de tirer la grand-voile quand le bateau a commencé à s’incliner”, a-t-il déclaré au journal. “Alors sans trop y penser, je suis allé à l’intérieur, et en 15 secondes, le bateau avait chaviré.”

Alors que Camprubi attendait de l’aide, il a dit qu’il avait utilisé la bulle d’air pour respirer et qu’il avait essayé de ne pas paniquer. Il a dit La Voz de Galicia C’est la pensée de ne plus revoir sa femme et ses enfants qui l’a aidé à survivre à l’épreuve.