Le marin australien sauvé Timothy Shaddock révèle la méditation et son chien Bella l’a aidé à survivre

Timothy Shaddock a quitté son emploi dans l’entreprise et a déménagé au Mexique pour poursuivre son rêve de naviguer en solitaire à travers l’océan.

L’Australien de 54 ans a acheté il y a deux ans son catamaran de 30 pieds dans la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta. Il avait besoin d’un endroit où vivre et il aimait l’isolement.

« Bien sûr, vivre sur un bateau et naviguer sur un bateau sont deux choses différentes et c’était plus un défi », a déclaré Shaddock mercredi après avoir débarqué pour la première fois depuis des mois.

Comme terrain d’entraînement, Shaddock a choisi la mer de Cortez, un étroit doigt d’eau entre la péninsule de Basse-Californie et le continent mexicain.

« La seule préparation que vous pouvez vraiment faire est de sortir le bateau en mer et de tester le bateau en mer », a déclaré Shaddock. Il faisait de courts trajets, notant ce qui fonctionnait sur le bateau et ce qui ne fonctionnait pas, mais était conscient que, fin avril, la saison des ouragans approchait.

« C’était soit maintenant, soit je ne pouvais pas vraiment attendre un an de plus », a-t-il déclaré.

« Une fois que vous avez atteint le Pacifique, le vent et le courant sont derrière vous, c’est à sens unique, vous ne pouvez pas revenir en arrière. »

Il a navigué hors de la mer de Cortez et dans le Pacifique sous une pleine lune. Il pense que c’était début mai, bien que les dates soient vagues dans sa mémoire.

« C’était une très bonne navigation par cette pleine lune », a-t-il déclaré. « Le bateau avançait vite. C’était une nuit claire. Les vents étaient forts. J’ai été étonné de voir comment le bateau bougeait et c’était si bon de naviguer sous cette lune et cette direction parfaite. C’était si facile de prendre la décision. Je voulais continuer à naviguer.

Lorsqu’il est arrivé au Mexique au début de la pandémie en juin 2020, il a d’abord vécu à San Miguel de Allende, une ville coloniale du centre du Mexique prisée des touristes étrangers.

Là, il a rencontré Bella, une chienne errante noire et brune, qui est devenue sa compagne constante pendant les trois années suivantes, malgré des efforts occasionnels pour lui trouver un foyer convenable sur terre.

Shaddock et Bella étaient à quelques semaines de leur voyage lorsqu’une tempête a tout changé en un instant.

« Le courant change de sens. Donc, si vous dérivez, vous dérivez soudainement en cercle. Et le vent, il change tout le temps », a déclaré Shaddock. « Les vagues se déplacent dans de nombreuses directions et c’est hypnotisant. On a soudain l’impression d’être dans un tourbillon.

Il a perdu sa voile, tous ses appareils électroniques, y compris l’équipement de navigation, et sa capacité à cuisiner.

Les journées sont devenues une bataille contre la fatigue : réparer des choses sur le bateau, pêcher, capter l’eau de pluie. Il était submergé par la peur d’être le lendemain trop épuisé, trop faible.

Shaddock a trouvé du réconfort dans la méditation, la natation dans l’océan et l’écriture dans un journal. Garder Bella nourrie et contente lui donnait un but supplémentaire. Les deux vivaient de poisson cru et d’eau de pluie.

Shaddock pensait qu’il mourrait probablement en mer jusqu’à ce qu’il entende un hélicoptère le 12 juillet. Son pilote, Andrés Zamorano, était la première personne que Shaddock avait vue depuis des mois. Zamorano avait décollé du thonier María Delia à la recherche de bancs de poissons.

Ils étaient à 2 000 km de la terre la plus proche.

Zamorano pense que l’obligation morale que Shaddock ressentait de garder Bella en vie les a aidés à survivre.

À bord du María Delia, Shaddock et Bella ont été comblés d’attention et de premiers soins.

Marcher pour atterrir mardi pour la première fois depuis des mois était à la fois incroyablement bienvenu et un peu inconfortable pour quelqu’un qui avait été si seul.

Tout le monde a posé des questions sur Bella, puis s’est senti dégonflé quand on lui a dit que Shaddock avait décidé de la donner à un amoureux des animaux de l’équipage du María Delia.

« L’ambassade d’Australie a vraiment pris cette décision pour moi », a déclaré Shaddock plus tard, notant que l’Australie avait des lois de quarantaine très strictes.

Shaddock prévoit de retourner bientôt en Australie pour voir ses parents, sa sœur et sa fille. Il aime toujours la mer, mais a dit qu’il n’était pas sûr de combien de temps il perdrait de vue la terre.

« Ma fille, elle pourrait venir ici, me chercher et me ramener à la maison », a-t-il dit. « Peut être. Elle veut venir.