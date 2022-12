Le marié révèle le “secret” de la mariée sur la façon dont elle l’a rencontré pour la première fois dans un toast de mariage hilarant

Tout en portant son toast de mariage, un homme nommé Ian Young a décidé de surprendre sa nouvelle épouse Katie en racontant l’histoire brutalement honnête de leur première rencontre. Le discours du marié a été capturé par leur photographe de mariage Knoxland Films qui a amassé plus d’un million de vues depuis qu’il a été partagé.

Debout devant les invités du Troon’s Lochgreen Hotel, au Royaume-Uni, Ian a remercié Katie avant de dire à ses invités qu’il n’était pas le seul homme à avoir attrapé sa femme cette nuit-là. Face à la foule, il dit: “Je sens que Katie et moi devons être un peu plus honnêtes avec vous tous aujourd’hui”. Il a révélé que David, le célébrant, avait remarqué lors de la célébration que le couple s’était rencontré pour la première fois au club de cricket, y avait bavardé et plus tard dans la nuit, avait échangé un baiser. Bien que ce soit vrai, ils ont également omis certaines informations le long de la route.

Alors que leurs amis commencent à rire, la caméra se déplace vers Katie, qui se tortille. Ian a poursuivi: “Après cela, je me suis excusé pour mon manque de conversation et bien qu’elle le nie encore aujourd’hui, elle m’a dit:” Pourquoi ne prends-tu pas mon numéro et nous pourrons nous revoir une autre fois. “Je jure que non”. Ian plaisante de façon hilarante : « J’avais un peu soif si vous me demandez, mais j’étais tellement en manque d’entraînement que je n’ai même pas pris son numéro et je suis plutôt sorti pour nous chercher quelques verres étant le gentleman que je suis. Je suis allé au bar, j’ai acheté les boissons, je suis retourné dehors pour lui donner, sa boisson, seulement pour la trouver en train de bécoter un autre mec.”

Il a conclu: “Dans mon vrai style, j’ai juste bu les deux verres et je suis retourné sur la piste de danse.”

Dans une interview avec le Daily Record, Ian a décrit comment le caméraman du couple les a approchés avec une demande de publication des images en ligne. Il a dit que tout s’est passé après que “notre vidéaste nous a envoyé un message la semaine dernière et a dit qu’il prévoyait de télécharger certaines de ses affaires sur les réseaux sociaux et que cela nous dérangerait s’il utilisait notre discours de mariage”.

Il a déclaré qu’ils étaient d’accord et n’y avaient pas beaucoup réfléchi avant que tout n’éclate. Ils ont déclaré que les réponses étaient tout simplement incontrôlables et que les derniers jours avaient été quelque peu chaotiques à la suite de toutes les remarques et réponses. Il a dit que c’était juste une expérience vraiment agréable pour nous tous puisque les gens ont été si gentils dans les commentaires et ont écrit de très belles choses sur la robe de Katie que sa mère a créée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici