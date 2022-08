Le marié recule pendant la cérémonie de Varmala, l’acte “sauvage” de sa femme mérite des éloges

Les cérémonies de mariage de nos jours sont remplies de beaucoup de plaisir et de ferveur. Avec des spectacles de danse somptueux et de grands rituels, la cérémonie est appréciée autant par les invités que par les mariés. En Inde, le rituel de la varmala lors d’un mariage, où la mariée et le marié échangent une guirlande de fleurs, est considéré comme l’une des étapes les plus importantes d’un mariage.

Il est à noter que lors de la varmala, si le marié s’incline devant sa femme, cette dernière gouvernera la maison. C’est une pratique séculaire qui a continué à ce jour comme une coutume de mariage amusante.

Récemment, une vidéo d’un mariage qui a fait l’éloge d’Internet pour la sauvagerie de la mariée dépeint un rituel de varmala similaire, mais avec une touche supplémentaire.

La maquilleuse et ancienne avocate Parul Garg a publié la vidéo hilarante sur l’application de partage de photos. “Savagggeeee”, a-t-elle légendé son message.

La vidéo révèle la mariée, parée de lehenga brodé rose clair, debout face à son futur mari. La mariée et le marié ont des varmalas entre leurs mains. Dès que la mariée s’est approchée du marié pour mettre la guirlande de fleurs sur sa tête, l’homme a fait une farce inoffensive à sa future épouse.

Le marié s’est intentionnellement tenu debout sur ses orteils car la mariée n’a pas pu atteindre sa taille pour lui mettre le varmala. Cependant, le prochain mouvement de la mariée a arraché l’arrogance du marié en un instant. Elle lança une expression irritée à son futur mari, haussa les épaules et recula.

Le marié a été stupéfait par l’acte d’esprit de la mariée et a rapidement dû accepter sa défaite. Il s’exécuta avec la mariée et baissa la tête tandis que la femme, avec son sourire engageant, enfilait le varmala. La paire a posé pour un clic après.

La vidéo hilarante a attiré l’attention des internautes et les gens ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de rire et de feu. Tandis qu’un utilisateur écrivait : “Ça va, c’était son attitude”, un autre remarqua l’expression du marié et commenta : “Le visage du marié s’est effondré.”

