Le marié Rahul Vaidya se met à genoux en tant que mariée Disha Parmar et il échange des bagues le jour de leur mariage

Les premières photos du chanteur et premier finaliste de » Bigg Boss 14 » Rahul Vaidya et de l’acteur de télévision Disha Parmar en tant que mariés sont sorties.

Plusieurs pages de fans sur les réseaux sociaux ont partagé des photos et des vidéos du couple vêtu de luxueuses tenues de mariage, échangeant des bagues et s’embrassant.

Alors que Disha a l’air fascinante dans un lehenga rouge, parée de son avatar de mariée, Rahul Vaidya est vue magnifique dans un sherwani de couleur crème associé à un turban beige et une ceinture.

Jetez un œil aux photos et vidéos ici :

Le couple vedette a annoncé son mariage sur les réseaux sociaux le 6 juillet. Ils ont publié une déclaration commune informant les fans de leur mariage. « Avec la bénédiction de nos familles, nous sommes ravis de partager ce moment spécial avec vous tous. Nous sommes ravis d’annoncer que notre mariage aura lieu le 16 juillet », ont déclaré Vaidya et Parmar.

Pour les non avertis, Rahul Vaidya avait proposé à Disha Parmar dans l’émission de téléréalité controversée ‘Bigg Boss 14’ l’année dernière. plus tard, lors d’un épisode spécial de la Saint-Valentin, Disha était entrée dans la maison en tant qu’invité et avait accepté la proposition de Rahul à la télévision nationale.

Le couple était censé se marier peu de temps après la fin de Bigg Boss en février, ils ont dû suspendre leurs projets en raison de la deuxième vague de la pandémie.

Plus tôt, des photos et des vidéos des festivités du mariage de Rahul Vaidya et Disha Parmar, y compris leurs cérémonies mehendi et haldi, étaient devenues virales sur Internet.