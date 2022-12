Le marié flirte avec le maquilleur sous le regard de la mariée ; “Les hommes seront des hommes”, déclare Twitter

Les mariages font partie des moments les plus spéciaux de la vie et, par conséquent, tout le monde veut être à son meilleur. Voici le rôle des maquilleurs qui mettent tout en œuvre pour vous donner un look extraordinaire lors de votre grand jour. Récemment, une vidéo d’une maquilleuse faisant la retouche du marié est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été partagée par la maquilleuse basée à Delhi Leena Bhushan. Elle compte plus de 800 000 abonnés sur son Instagram. Dans la vidéo désormais virale, vous pouvez voir un marié assis sur une chaise et se faire retoucher. On pouvait le voir flirter avec la maquilleuse devant la mariée. Le jeune homme penche la tête et dit : « Salut ! Je vais m’évanouir.” Après cela, la maquilleuse Leena Bhushan et la mariée ont pu être vues en train de rire de la remarque du marié.

Depuis que la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, elle a recueilli plus de 650 000 vues avec une multitude de likes et de commentaires. La vidéo fait le tour d’Internet et est trop drôle pour être ratée.

Tout en partageant la vidéo sur sa page Instagram, la maquilleuse Leena Bhushan a sous-titré la vidéo : “Ce marié a refusé de se maquiller sans mes mains.” Alors que l’artiste a écrit dans la vidéo : “C’est pourquoi je ne maquille pas les mariés. .”

Dès que la maquilleuse a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont précipités vers la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « Les hommes seront des hommes (Avec des emojis rieurs) ». Alors qu’un autre utilisateur a commenté, “C’est tellement insultant pour la mariée”. Un utilisateur a également écrit: «Eh bien, c’est toxique. Le flirt est une micro-triche. “Les hommes seront des hommes” est une telle misogynie”.

Regardez la vidéo ici

La maquilleuse Leena Bhushan est assez célèbre pour ses talents de maquillage exceptionnels. Elle a travaillé ses merveilles sur plusieurs mariées et les a rendues phénoménales.

