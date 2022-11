Le marié étale du gâteau sur le visage de sa femme, Internet le ressent différemment

Du couple aux arrangements dans la salle, chaque aspect était au rendez-vous lors de ce mariage. Tout le monde attendait le beau moment où ce couple lira ses vœux de mariage. Ils étaient extrêmement heureux lorsque le marié s’est approché pour couper un morceau de gâteau pour nourrir sa femme. Cependant, c’est alors que l’impensable s’est produit.

Selon une vidéo Tik Tok partagée par la mariée Jade Kennedy, le marié a tenté de lui briser le gâteau au visage. Elle a vite compris ce qui allait se passer et a reculé. Les invités ont été choqués au-delà des mots par ce comportement grossier affiché par le marié.

Jade a également perdu l’équilibre en essayant de se sauver de cette attaque, et elle est tombée au sol avec le marié. Le marié l’a aidée rapidement à se remettre sur pied; mais à ce moment-là, le mal était fait.

La vidéo est devenue virale et les téléspectateurs ont fustigé le marié pour avoir gâché le moment le plus important de la vie de la mariée. Cependant, Jade – qui avait partagé la vidéo, a précisé que cet acte avait été fait uniquement dans la bonne humeur. Elle a écrit dans la légende que “C’est officiel, nous sommes monsieur et madame prix [sic] il m’a récupéré pour lui avoir fait du bien et propa love mon trou du cul de mari, “

Selon un rapport du New York Post, il a également été mentionné qu’un invité devait intervenir pour essuyer le gâteau rouge de la robe de Jade. Malgré les précisions apportées par la mariée, les téléspectateurs ne sont pas impressionnés par la farce jouée par son fiancé.

L’un d’eux a écrit que s’il est aussi agressif devant la foule, imaginez ce qu’il doit être à huis clos. Un autre a écrit que la mariée avait essayé de sourire pendant toute la situation, mais avait l’air dévastée. Un utilisateur a également averti la jeune fille et sa famille d’être vigilantes quant au comportement du marié. Les utilisateurs des médias sociaux ont également averti Jade que ce sont les premiers signes de violence domestique.

