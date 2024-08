Le marié et son cousin meurent dans un accident de la route sur une autoroute de Manhattan, la veille du mariage

Un futur marié et son cousin ont été tués la veille du mariage prévu dans une horrible collision. accident avec délit de fuite sur Henry Hudson Parkway à Manhattan.

Kirk Walker, 38 ans, devait se marier avec sa fiancée à Manoir Royal à Garfield, New Jersey, dimanche, mais un conducteur de camionnette incontrôlable a brisé ces rêves nuptiaux.

Walker était très excité à l’idée de se marier, a raconté la mère du cousin de Walker, Robert McLaurin, décédé avec lui dans l’accident.

« Il était aux anges. Il était tout content. Je lui ai demandé : « Es-tu prêt, mon fils ? »… parce que je l’appelle mon fils. Et il a répondu : « Oui, madame. » Et il a dit : « Je suis tout content. » Il a dit : « Je suis contente », a-t-elle déclaré au Daily News Sunday. « Je n’y comprends rien. Je ne sais pas. Je suis comme dans un rêve et j’espère me réveiller et que tout sera fini. »

Walker et son cousin, McLaurin, 40 ans, de Caroline du Nord, se dirigeaient vers le centre-ville sur la promenade lorsqu’un conducteur de camionnette allant dans le mauvais sens a percuté de plein fouet leur Dodge Challenger près de W. 154th St. vers 2h30 du matin samedi, ont indiqué les policiers.

Le conducteur à contresens est sorti de la camionnette accidentée et s’est enfui, laissant derrière lui un passager de 22 ans. a pris feu. Deux autres véhicules ont été endommagés dans l’accident qui a suivi, a indiqué la police.

« Nos pensées vont à eux deux… Ce qui s’est passé est une tragédie et nos pensées et nos prières les accompagnent », a déclaré un représentant de la salle de mariage au Daily News Sunday. « Nous avons été prévenus (hier). C’est une tragédie extrême. »

« C’est une affaire très personnelle », a-t-elle ajouté. « Nous avons travaillé avec eux sur le processus de planification et nous n’avons que de bonnes choses à dire à leur sujet. »

Les policiers ont interrogé le passager samedi, mais n’avaient toujours pas arrêté le conducteur dimanche.

McLaurin avait une nouvelle petite amie et avait hâte de la présenter à sa cousine, a déclaré sa mère à The News

« C’est la première fois depuis longtemps que je vois mon fils détendu et heureux », a-t-elle ajouté. « (McLaurin) était ravi de la montrer à son cousin. Il en avait parlé. Il était prêt à la lui montrer et c’est pourquoi ils étaient sortis pour faire la fête ce soir-là. »

« Ils étaient comme des frères », a-t-elle dit à propos de son fils et de son cousin. « Ils ont grandi ensemble et ils se parlaient tous les jours. Ils étaient très proches. »

Dimanche, l’amie Facebook Alexis Stewart pleuré le futur marié comme « le « neveu » du quartier pour tous les potes du quartier ».

« Ils étaient tous présents à son enterrement de vie de garçon la veille », a-t-elle écrit. « Et ils étaient censés se marier aujourd’hui. Son cousin de Caroline du Nord qui était venu au mariage est également décédé. Courage à tous. »

La mère de McLaurin a déclaré que sa famille était venue de Caroline du Nord pour assister au mariage et avait appris l’accident par sa fille.

Elle a décrit son fils comme un « homme bon ».

« Il a dit qu’il avait été mis sur cette terre pour servir », a-t-elle déclaré, « et il l’a bien fait. »