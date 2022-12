Le marié essaie de gaver la mariée de sucreries, puis…

De nombreux préparatifs sont nécessaires pour faire des mariages une occasion mémorable. Cependant, certains n’ont besoin que d’une raison pour gâcher la joie de ce moment et l’arrêter. Et dans la vidéo devenue virale récemment, ces personnes ne sont autres que les mariés, qui ont gâché le mariage en se disputant des problèmes extrêmement anodins.

La vidéo montre que la dispute a commencé lorsque le marié a tenté de gaver la mariée de bonbons. Cela a irrité la mariée, qui l’a giflé et cela a rapidement dégénéré en bagarre, difficile à arrêter même lorsque des invités sont intervenus.

La vidéo hilarante a été partagée sur Twitter par une page nommée @gharkekalesh le 12 décembre et a recueilli plus de 57 000 vues. La légende de cette vidéo était tout aussi humoristique, “Kalesh B/w mari et femme lors d’une cérémonie de mariage”.

Le quotient d’humour dans cette vidéo a été amplifié avec le commentaire de lutte de la WWE joué en arrière-plan. Les utilisateurs des médias sociaux ont été divisés après avoir regardé cette vidéo chatouilleuse et ont partagé leurs observations amusantes. Un internaute a demandé s’il s’agissait d’un mariage ou d’un divorce.

Un autre utilisateur n’a pas pu s’empêcher de rire de la situation et a commenté que les gifles étaient en parfaite synchronisation avec le dialogue de l’acteur Sunny Deol “Tarikh pe Tarikh” du film Damini. Le dialogue a acquis un statut légendaire au fil des ans et de nombreux mèmes y ont également été créés.

Kuch bhi hone do… Cette gifle 😭😭😂😂 tareek pe tareek😂😂— Samiyafatima (@ Samiyafatima15) 13 décembre 2022

Une bagarre similaire entre les mariés a également été observée dans le district de Sitamarhi au Bihar. Les deux se sont engagés dans une dispute tendue lors de la cérémonie de varmala pour savoir qui cliquera en premier sur les images. La situation a pris une mauvaise tournure et les gens ont commencé à se lancer des chaises.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici