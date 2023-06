Le marié du Nebraska serait décédé 10 minutes après son mariage en raison d’un caillot de sang mortel | Nouvelles américaines

Une femme est restée veuve dans l’Iowa à peine 10 minutes après son mariage, car son mari est décédé d’un caillot de sang mortel, selon des informations locales.

La mariée Johnnie Mae Davis a épousé son mari Toraze Davis, 48 ​​ans, dans le Nebraska le 19 juin – une fête connue sous le nom de Juneteenth.

Cependant, selon le média local de Des Moines, Iowa, KCCI, le cœur de Toraze s’est arrêté environ une heure après le début de la cérémonie et il est mort « en quelques secondes ».

Au mariage se trouvaient la famille et les amis des mariés, et ils ont choisi de se marier le 19 juin en reconnaissance de la fête et pour célébrer l’anniversaire de la grand-mère de Johnnie Mae.

Monica Miller, qui travaille avec Johnnie Mae chez ECO Supportive Living, a déclaré: « Ce fut le jour le plus heureux de la vie de Toraze. Je pouvais juste voir le sourire sur son visage et à quel point il était heureux.

« Il [was] juste son énergie, je savais juste qu’il était juste, c’était une belle journée pour lui. »

Mme Miller a lancé une campagne de financement participatif à la suite de la tragédie, visant à collecter 100 000 £ pour aider aux « frais d’inhumation de Toraze et de l’argent pour aider la nouvelle mariée avec leurs enfants ».

« Nous voulons vraiment souligner que nous voulons pouvoir prendre soin d’elle et … élever ses enfants et nous-mêmes », a ajouté Mme Miller.

Mardi matin, plus de 21 000 £ avaient été collectés.

Elle a poursuivi en disant : « [Johnnie Mae] va au-delà des attentes des personnes âgées et handicapées que nous servons.

« Je veux vraiment que la communauté et nous tous la soutenions de la même manière qu’elle le fait au quotidien. »

L’invitée au mariage, Jewel Roberson, a déclaré à KCCI que l’événement médical n’était « pas survivable » et elle espère que l’argent récolté aidera Johnnie Mae à entretenir sa maison.