Le marié du MAFS laisse entendre que le couple est toujours ensemble après que les fans ont repéré un « indice »

La star de MARRIED At First Sight, Brad Skelly, a laissé entendre que Tasha Jay et Paul Liba étaient TOUJOURS ensemble.

Le couple n’a pas encore dit s’ils sont toujours ensemble ou non, mais les fans ont repéré un « indice » majeur sur l’état de leur relation.

Brad Skelly a laissé entendre que Paul et Tasha étaient toujours ensemble alors que les fans repèrent un « indice »[/caption] Érotème

Tasha et Paul ont été les favoris des fans de la série[/caption]

Paul et Tasha sont les favoris des fans depuis le début de la diffusion de la série sur l’E4 fin septembre.

Et il semble que nous pourrions avoir le conte de fées que nous espérions, puisque Brad a laissé entendre que le couple est toujours ensemble.

Vendredi, dans ses histoires Instagram, le marié britannique a publié un cliché avec ses co-stars de MAFS alors qu’ils profitaient d’une soirée.

Dans l’histoire, les fans ont repéré Tasha et Paul se tenant la main, laissant entendre qu’ils pourraient encore être ensemble.

Le couple se suit également toujours sur Instagram et a laissé de jolis commentaires sous les publications de chacun.

Après la diffusion de leur épisode de mariage, Paul a posté leurs photos de mariage, sous-titré le message :

«Je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est réellement produit et que j’étais là !!! Merci à la belle mariée @itstashajay d’avoir dit OUI

« Merci pour tout l’amour et le soutien qu’on m’a apporté Et j’ai hâte que vous voyiez tous la suite de notre fou voyage »

Tasha a répondu dans les commentaires : « Merci d’être venu ».

Bien que les deux hommes soient restés silencieux sur l’état de leur relation après le tournage entre février et juillet, ils ont été élogieux à propos de leur expérience dans la série.

Paul a écrit dans une publication Instagram : « La décision de participer à « Mariage au premier regard » n’a pas été prise à la légère, mais elle m’a conduit à entreprendre un voyage qui a changé à jamais le cours de ma vie.

À en juger par cela, il semble que Tasha et Paul aient eu un mariage réussi.