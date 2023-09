Le marié de MARRIED At First Sight, Terence Edwards, a été critiqué par les fans pour ses commentaires « sexistes » sur la série.

L’animateur de jeunesse de 40 ans a surpris les téléspectateurs en révélant comment il aimerait que sa vie soit – laissant penser à certains qu’il serait meilleur dans les années 1950.

Érotème

Terence a été critiqué pour être « sexiste »

Le marié a admis qu'il voulait être le gagne-pain de la famille

Terence, qui a été jumelé avec Porscha, 36 ans, a déclaré : « Je veux vraiment être le pourvoyeur, je pense qu’il est important que l’homme soit l’homme, qu’il aille là-bas et subvienne aux besoins de sa famille.

« Et pour ma femme, j’aurai besoin qu’elle s’occupe de la maison, qu’elle s’occupe des enfants et qu’elle me fasse du bien quand je rentre du travail. »

Prendre à Twitter pour réagir à son commentaire, une personne a déclaré : « ‘J’ai besoin que ma femme s’occupe de la maison et des enfants’ Reviens sur ton dinosaure Terence fs. »

Un deuxième rage : « Terence veut une femme au foyer ? Cochon misogyne.

Un autre a fait remarquer : « A-t-il été piégé dans les années 1950 ? »

Le duo ne démarre pas sous les meilleurs auspices lorsque Christian Porscha découvre le métier de Terence.

Le DJ a admis faire la fête jusqu’au petit matin dans les boîtes de nuit, tandis que Porscha se couche strictement à 23 heures.

Elle avait également interrogé son nouveau mari lors de leur mariage au sujet de ses croyances religieuses – avant même de lui demander son nom.

Et il semble que les choses soient allées de mal en pis puisque depuis la diffusion de l’épisode, il a été révélé que Terence avait appelé la police au sujet de sa nouvelle épouse.

Il a affirmé qu’elle avait « découpé ses vêtements » et « écrasé deux de ses créateurs ». montres» au cours d’une dispute flamboyante.

MailOnline rapporte que la romance des jeunes mariés est dramatique peu de temps après avoir emménagé ensemble.

Les dégâts ont été causés après une cérémonie d’engagement houleuse au cours de laquelle Terence a choisi de quitter Marié au premier regard.

Porscha a ensuite été interrogée par la police au sujet des objets cassés de Terence trouvés dans leur appartement partagé.

Il est entendu que Terence n’avait « pas d’autre choix » que d’appeler le police après avoir découvert leur appartement saccagé.

Porscha était la seule autre personne ayant accès à la propriété, mais les initiés affirment qu’il n’y a « aucune preuve » trouvée quant à savoir qui a endommagé les vêtements.

Channel 4 a remplacé les vêtements déchiquetés du marié ainsi que ses montres Michael Kors et Hugo Boss.

Un porte-parole de C4 a déclaré : « Certains vêtements ont été endommagés sur place, mais le contributeur a fait remplacer les articles ou a été remboursé par la production. »

Érotème

Porsche n'était pas contente de son nouveau mari

Les fans ont immédiatement douté de leur relation