Le marié de MAFS UK laisse entendre qu’il est secrètement séparé de sa femme à la télévision alors que les fans repèrent un « indice » sur Brad et Shona

Les téléspectateurs britanniques de MARRIED At First Sight s’inquiètent de la séparation d’Arthur et Laura.

Les fans disent qu’ils pensent qu’ils ont été séparés après avoir pris parti dans la saga Brad Skelly et Shona Manderson.

Érotème

Les fans craignent que Laura et Arthur n’aient rompu[/caption] Instagram

Shona et Brad ont été expulsés de l’expérience[/caption]

Le mannequin Brad a été exclu de la série après avoir affiché un comportement « contrôlant et coercitif ».

Le Sun a révélé dimanche que les producteurs de la série E4 étaient devenus préoccupés par ses actions envers sa femme, l’enseignante Shona.

Les fans ont désormais remarqué qu’Arthur avait partagé un message de soutien sur l’un des messages de Brad – malgré les sentiments de sa femme Laura à son égard.

Arthur a déclaré: « Nous continuons à bouger, mon frère. »

Laura a fait part de ses inquiétudes concernant la relation entre Brad et Shona dans la série avant que leur entraîneur Paul Carrick Brunson ne leur dise de partir.

Cela a amené les fans à croire qu’Arthur et Shona sont sur des pages différentes dans leur relation – suscitant la crainte qu’ils ne soient plus ensemble.

En fait, l’un d’entre eux a même répondu avec un emoji au visage vomissant en réponse au soutien d’Arthur à Brad.

Le dernier message d’Arthur était axé sur la Journée mondiale de la santé mentale, disant aux fans : « Prenez soin de vous tous. »

L’entraîneur de tennis Arthur s’est marié avec la directrice financière Laura, toutes deux âgées de 34 ans, après s’être rencontrées pour la première fois à l’autel.

Les deux hommes ont connu des hauts et des bas et se sont affrontés dans la série après qu’Arthur a admis avoir obtenu ses vœux sur Internet.

Laura, qui nécessite beaucoup d’entretien, a également fulminé contre l’alter « des critères très stricts n’ont pas été remplis ».

Mais les jeunes mariés ont réussi à trouver un terrain d’entente après avoir emménagé ensemble – contrairement à Brad et Shona qui ont été retirés de l’expérience.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré : « Si des relations sur MAFS UK se développent d’une manière jugée malsaine, nous prenons l’avis d’experts pour savoir si le couple doit quitter le processus.

«C’était le cas de Brad et Shona. L’assistance est disponible à tout moment.

Instagram

Arthur a commenté son soutien sur la page Instagram de son ami Brad[/caption]