Le marié de MAFS révèle une connexion secrète avec une autre mariée AVANT le spectacle alors qu’il révèle qu’ils sont « presque sortis ensemble »

Un marié de MARRIED At First Sight UK a révélé un lien secret avec une autre mariée avant le spectacle.

Dans une tournure de MAFS UK, le marié a révélé qu’il était « presque sorti avec » un autre des candidats à la tête de leurs mariages télévisés respectifs.

Instagram

Shutterstock

Georges Berthonneau a raconté qu’il connaissait déjà Ella Morgan Clark et qu’ils « se sont glissés dans les DM » après s’être rencontrés précédemment.

Apparaissant sur Divorcé ! Décapité ! Prospéré ! podcast, Georges – qui s’est marié avec Peggy Rose pour l’expérience – a déclaré : « En fait, je connaissais Ella il y a cinq ans, lorsque je vivais à Bristol.

« Je pense que nous nous sommes rencontrés à l’origine dans un club, je n’en suis pas sûr. Ou nous avons fini par nous glisser dans les DM de l’autre une fois.

« On allait aller boire un verre, on ne l’a jamais fait. Et puis évidemment, Ella était une danseuse et je l’ai croisée plusieurs fois au bar.

Georges a confirmé qu’il n’avait pas reçu de danse d’Ella, ajoutant : « Sérieusement, je n’ai jamais reçu de danse mais oui, elle était là et on riait bien. »

Ella a plongé MAFS UK dans le chaos après qu’il a été révélé qu’elle avait trompé son mari Nathanial Valentino.

Dans l’émission de mardi soir, il a été révélé qu’elle avait entamé une liaison avec le retardataire JJ Slater.