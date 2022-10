Le marié arrive à son mariage sur un âne ; Internet ne peut pas le gérer

Le monde d’Internet continue de nous traiter avec un contenu incroyable. Certains nous font pleurer un peu, tandis que d’autres nous font rire aux éclats. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous rendrons pas sentimental aujourd’hui !

Vous avez dû voir de belles vidéos de mariages et grâce à Internet et aux plateformes de médias sociaux, rien ne peut être caché. Une vidéo a fait surface sur Internet via Instagram qui montre quelque chose de drôle.

Récemment, une vidéo a été publiée par un compte Instagram connu pour publier du contenu amusant juste pour le divertissement appelé Funtaap. Alors que nous avons tous vu des palefreniers sur des juments lors de leurs événements de mariage, ce clip montre un palefrenier qui était prêt à bercer son mariage sur un Jennet. Oui, vous avez bien lu !

La vidéo joue l’une des chansons populaires du film de Salman Khan intitulé Salam-E-Ishq, Tennu Leke. La légende de la légende dit: “Ghodi Nahi à Gadhi sahi.” Plus de 40 000 vues ont été reçues sur cette vidéo et les gens sont devenus fous dans la section des commentaires.

Cela se termine par l’une des scènes populaires d’Arshad Warsi de Jolly LLB 2 où il dit: “Kaun hai ye log, Kaha se aate hai ye log.” La famille peut être considérée comme trop joyeuse et en appréciant chaque instant.

