Le marié annule le mariage après que la mariée l’ait trompé pour une “dernière rencontre” avec son ex

Les couples qui abandonnent leurs partenaires à l’autel n’ont rien de nouveau sur Internet. De nombreuses vidéos de couples annulant leur mariage à la dernière heure du mariage sont devenues virales dans le passé. Un incident similaire à Kasoa, au Ghana, est apparu sur Internet.

Un marié a interrompu son mariage après avoir appris que sa fiancée était allée rencontrer son ex-petit ami juste avant la cérémonie. Selon Daily Star, Opanyin Darko d’Angel FM a déclaré qu’avant de se marier, l’homme avait appris que sa fiancée l’avait soi-disant trompé pour la “dernière fois” avant de se marier.

Le couple anonyme a attiré l’attention sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo du marié désemparé se détournant de son épouse inconsolable soit devenue virale. La vidéo montrait la mariée sanglotant et implorant le marié pour la dernière chance. Selon certains récits locaux, l’un des amis de la mariée a informé le marié de ce qu’elle avait fait, ce qui a entraîné un drame lors du mariage.

Il y a eu quelques incidents similaires en Inde également, où les mariés ont brusquement annulé leur mariage pour des raisons à la fois irrationnelles et valables. Récemment, une mariée du Madhya Pradesh a annulé son mariage lorsque le marié est arrivé en état d’ébriété sur les lieux. Non seulement le marié, mais de nombreux parents dans le cortège semblaient être fortement intoxiqués. En raison de l’alcool, le marié ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Les membres de la famille de la mariée ont exhorté le marié et sa famille à reprendre le cortège nuptial.

Dans un autre cas inhabituel d’annulation de mariage à la dernière minute, une mariée de Haldwani, dans l’Uttarakhand, s’est fâchée contre son fiancé alors qu’il lui achetait un lehenga “bon marché”. la famille du marié n’avait coûté que Rs. 10 000. La mariée a perdu son sang-froid le jour des noces et a annulé le mariage.

