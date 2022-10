Le marié a été abattu «par erreur» lors de son propre mariage et la robe de la mariée éclaboussée de sang alors que la guerre des cartels fait rage au Mexique

Un marié a été abattu lors de son propre mariage, laissant la robe de sa mariée éclaboussée de sang sous les yeux horrifiés des invités.

On pense que Marco Antonio, 32 ans, a été abattu par erreur alors qu’il s’éloignait d’une église de la ville de Caborca, au Mexique, alors que la guerre des cartels faisait rage dans le pays.

Marco Antonio quittait son mariage avec sa femme lorsqu’il a été abattu Crédit : Twitter

La robe de la mariée a été éclaboussée de sang Crédit : Twitter

Le couple se dirigeait vers leur voiture de mariage vers 17 heures samedi lorsqu’un inconnu a ouvert le feu.

Des invités terrifiés qui suivaient le couple se sont précipités pour aider alors que plusieurs balles frappaient le marié.

Des images choquantes montrent la famille et les amis du couple paniqués alors que les ambulanciers tentaient de sauver l’ingénieur informatique Antonio.

Malgré tous les efforts, Antonio a été déclaré mort sur les lieux.

Sa femme au cœur brisé a été photographiée en train d’être aidée par un être cher avec sa robe couverte de sang.

La sœur d’Antonio a également été abattue, la balle l’atteignant dans le dos, rapporte El Universal.

Elle a été transportée à l’hôpital, mais a été libérée le soir même.

Les autorités de l’État n’ont pas confirmé si l’incident était lié au crime organisé, les guerres de cartels sévissant dans la ville.

Ils ont dit qu’Antonio était mort d’une “attaque directe” avec une arme à feu et qu’il aurait pu être tué “par erreur”.

Le bureau du procureur a ajouté: “Les enquêtes indiquent que l’attaque contre Marco Antonio était dirigée contre un autre individu qui se mariait également au même moment dans une autre ville voisine.

“Aucune piste d’investigation n’est écartée et toutes les expertises nécessaires en balistique criminelle et de terrain sont réalisées, afin d’éclaircir pleinement les faits et de trouver les responsables pour rendre justice.”

Selon les autorités, un autre homme a été abattu à plusieurs reprises lors de son mariage dans une ville voisine le même soir.

Le gouverneur de l’État, Alfonso Durazo, a déclaré : Il s’agissait d’une attaque destinée à un seul individu. et cela signifie que cela n’arrivera pas à n’importe qui.”

La ville de Caborca ​​abrite le cartel de Caborca, une organisation criminelle censée être commandée par le baron de la drogue vétéran Rafael Caro Quintero.

Il est entendu que le cartel mène des opérations de trafic de drogue et est au milieu d’une dispute sanglante avec la cellule criminelle de Los Salazar, identifiée comme la branche armée du cartel de Sinaloa.

La violence des gangs augmente au Mexique, avec au moins 12 personnes tuées par des hommes armés après avoir fait irruption dans un bar il y a quelques jours à peine.

On pense que les guerres contre la drogue au Mexique sont responsables d’environ 300 000 morts depuis 2006, impliquant certaines des tortures et des dépravations les plus épouvantables imaginables.