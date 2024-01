Le « mariage secret » entre PML-N et IPP – Pakistan

L’alliance entre le PML-N des Sharifs et le Parti Istehkam-i-Pakistan (IPP) du baron du sucre Jahangir Khan Tareen, sur sept sièges à l’Assemblée nationale et 11 à l’Assemblée législative du Pendjab, semble être une sorte de « mariage secret », car aucun Le camp est prêt à l’assumer publiquement ou à aider l’autre dans sa campagne électorale.

Ni le PML-N ni l’IPP n’ont officiellement fait d’annonce concernant l’ajustement de leurs sièges, et les candidats du PML-N mènent leurs campagnes, même dans les 17 circonscriptions que leur parti est censé avoir « offertes » à l’IPP au Pendjab, apparemment sur le terrain. l’insistance des pouvoirs en place.

Cependant, la direction du PML-N n’a pas encore fait comprendre à ses travailleurs de ces 18 circonscriptions, à l’exception de deux, que les candidats de l’IPP sont les candidats communs des deux partis. De plus, aucun des deux partis n’a officiellement indiqué les sièges sur lesquels les deux partis étaient d’accord.

Selon les informations obtenues par Aubeles sept sièges NA sur lesquels les deux parties sont parvenues à un ajustement comprennent : NA 47 Islamabad-II, NA-54 Rawalpindi-III, NA-68 Mandi Bahaduddin-II, NA-117 Lahore-I, NA-128 Lahore-XII, NA-143 Sahiwal-III et NA-149 Multan-II.

Malgré un ajustement des sièges tant vanté, aucun des deux camps n’a officiellement communiqué cet arrangement à ses travailleurs, ni publié une liste officielle aux médias, et les candidats du PML-N mènent toujours leurs propres campagnes dans des circonscriptions soi-disant « douées » pour l’IPP.

Les deux exceptions sont NA-117 Lahore-I et PP-149 Lahore-V, où les dirigeants de la PML-N, Saad Rafique et Sheikh Rohail Asghar, se sont coordonnés avec le président de l’IPP, Aleem Khan, lors de la prospection, principalement en raison de leur relation personnelle avec lui.

De plus, Aleem Khan a même réussi à persuader le PML-Q des Chaudharys de retirer leur candidat qui se présentait contre lui au NA-117.

À l’opposé, Awn Chaudhry de l’IPP n’a trouvé aucune aide de la part de l’ancien détenteur de billets et des travailleurs de la PML-N pour sa campagne dans NA-128 Lahore-XII, malgré ses supplications auprès de Shehbaz Sharif, qui a joué un rôle déterminant pour persuader son parti de partir. la circonscription en faveur de l’IPP.

Soit dit en passant, M. Chaudhry entretient des relations étroites avec le président du PML-N puisqu’il a déjà été conseiller du Premier ministre Shehbaz sous le précédent gouvernement PDM.

« Situation étrange »

En l’absence d’ordres de marche de la part des plus hauts dirigeants du parti – Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif et Maryam Nawaz – sur l’accord d’ajustement des sièges avec l’IPP, les travailleurs de la PML-N n’ont pas été vus faire du démarchage en tandem avec l’IPP dans cette circonscription, comme c’est habituellement le cas. cas où deux parties se donnent la main.

Les anciens détenteurs du ticket PML-N, qui cette fois-ci ont été ignorés par la direction du parti pour obliger l’IPP, ne sont naturellement pas non plus prêts à faire campagne pour ce dernier.

L’IPP – un deuxième foyer pour les déserteurs pakistanais de Tehreek-i-Insaf (PTI) – ne se présente que dans 51 des 141 circonscriptions NA du Pendjab. L’IPP n’a d’alliance avec aucun autre parti, mais il affirme que son seul rival est son principal allié, le PML-N.

Le patron en chef du parti, Jahangir Khan Tareen (JKT), est respectivement candidat du NA-149 et du NA-155 à Multan et Lodhran.

Sur le siège de Lodhran, la PML-N a déjà attribué le ticket à un éligible, Siddique Baloch, mais a laissé le champ libre au JKT à Multan.

“C’est une situation étrange : dans la circonscription de Lodhran, JKT cherche des voix contre le candidat de la PML-N, tandis qu’à Multan, il veut que les dirigeants locaux de mon parti fassent campagne pour lui”, a déclaré un dirigeant de la PML-N du Pendjab. Aube jeudi.

Il a déclaré que puisque la direction du PML-N avait lancé sa propre campagne électorale à peine trois semaines avant les élections du 8 février, l’IPP ne devrait pas s’attendre à ce que les Sharifs fassent un effort supplémentaire pour le parti de Tareen. « Les candidats de l’IPP devront compter sur leurs propres ressources pour remporter leur siège », a-t-il déclaré.

Les dirigeants et les travailleurs de l’IPP étaient euphoriques après la décision du tribunal suprême de priver le PTI de son symbole emblématique « chauve-souris », a déclaré le leader de la PML-N.

Puisqu’il porte désormais l’étiquette de « parti du roi », l’IPP espère absorber la plupart des candidats du PTI élus le 8 février en tant qu’indépendants. “Cela permettra au parti de dicter ses conditions”, a déclaré un proche de l’IPP. Aubeajoutant qu’ils étaient également confiants dans l’aide venant « d’en haut » dans les sondages.

Lorsqu’on leur a demandé des commentaires, Marriyum Aurangzeb et le Dr Firdous Ashiq Awan, porte-parole respectivement de la PML-N et de l’IPP, sont restés discrets sur la question de l’ajustement des sièges et du manque de coordination entre eux.

Mme Awan, qui brigue le siège NA-70 à Sialkot, mène également sa campagne seule après que le PML-N a refusé sa demande de ticket et l’a donnée à Armaghan Subhani.

