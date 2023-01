Le mariage pourrait être un «tampon» contre la démence

Il est théorisé, a-t-il noté, qu’une telle stimulation mentale et sociale – ainsi qu’une éducation formelle – peut aider à contrecarrer la démence dans une certaine mesure. Les personnes qui sont plus engagées sur le plan cognitif tout au long de la vie peuvent avoir plus de “réserve cognitive” – ​​une capacité à résister à davantage de changements cérébraux qui marquent le processus de démence avant l’apparition des symptômes.

“Une partie de l’explication pourrait être que si vous avez des enfants, vous restez plus engagé sur le plan cognitif”, a déclaré Strand. “Par exemple, vous devez traiter avec des gens et participer à des activités que vous n’auriez pas autrement à faire.”

Lorsque les chercheurs se sont concentrés sur le groupe non marié, il est apparu que le fait d’être sans enfant représentait une bonne partie de la relation avec un risque plus élevé de démence. Mais cela laisse encore la question de savoir pourquoi.

Cependant, aucun de ces facteurs ne semblait expliquer pleinement pourquoi les personnes divorcées et non mariées présentaient un risque plus élevé de démence.

Les chercheurs ont tenté de trouver des explications. Les problèmes de santé physique, comme les maladies cardiaques, peuvent contribuer à la démence. De même, la dépression, les faibles niveaux d’éducation, le tabagisme et la sédentarité ont tous été liés à un risque plus élevé de démence.

Les résultats sont cohérents avec les recherches antérieures sur l’état matrimonial et la démence, a convenu Claire Sexton, directrice principale des programmes scientifiques et de la sensibilisation de l’Association Alzheimer.

Mais il y a “des mises en garde importantes”, a déclaré Sexton, qui n’a pas participé à l’étude.

La première est que des études comme celle-ci ne peuvent pas prouver la cause et l’effet. Au-delà de cela, a déclaré Sexton, il n’est pas clair si les découvertes des générations plus âgées s’appliqueraient aux jeunes d’aujourd’hui. Il est maintenant beaucoup plus courant, par exemple, que des couples non mariés vivent ensemble, par rapport à il y a des décennies.

Et puis il y a la vue d’ensemble. La démence est compliquée, a déclaré Sexton, et influencée par de nombreux facteurs, notamment l’âge, la génétique, les habitudes de vie, la santé physique et l’environnement. Si l’état matrimonial compte, ce ne serait qu’une des variables.

Pour l’instant, Sexton a souligné l’importance de rester socialement connecté, ce qui peut faire partie de l’histoire en ce qui concerne l’état matrimonial et la démence.

“Rester socialement engagé peut favoriser la santé cognitive”, a-t-elle déclaré. “L’Association Alzheimer recommande de participer à des activités sociales qui ont du sens pour vous et de partager ces activités avec vos amis et votre famille.”