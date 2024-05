Le mariage pourrait être plus susceptible de vous sauver du cancer que le CHEMO, selon les médecins

Par Emily Joshu, journaliste santé pour Dailymail.Com









Se marier pourrait vous sauver la vie du cancer, ont déclaré des experts à DailyMail.com.

Cette semaine, un événement non signalé étude 2013 a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, révélant que les patients mariés étaient jusqu’à 33 % moins susceptibles de mourir d’un cancer que les patients non mariés.

Fait intéressant, l’équipe a découvert qu’être marié réduisait le risque de décès jusqu’à 20 % de plus que la chimiothérapie dans cinq types de cancer, notamment les tumeurs du sein, colorectal et de la prostate.

Brad Wilcox, un sociologue qui étudie le mariage et la famille à l’Université de Virginie, a partagé un extrait de l’étude sur X, qualifiant la recherche d’« étonnante ».

Dr Daniel Landau, oncologue en Caroline du Sud, collaborateur du Mesothelioma Center de Amiante.coma déclaré à DailyMail.com : « Nous avons observé des tendances dans plusieurs cancers qui suggèrent que ceux qui sont mariés ou ont des partenaires à long terme ont tendance à mieux s’en sortir que ceux qui tentent de braver cette maladie seuls. »

Une étude de 2013 a gagné du terrain sur les réseaux sociaux cette semaine, affirmant que les patients mariés atteints d’un cancer obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui sont célibataires.

La résurgence de l’étude intervient alors qu’un nombre record de 2 millions d’Américains devraient recevoir un diagnostic de cancer cette année, y compris une explosion des cas chez les jeunes.

L’étude à laquelle le Dr Wilcox a fait référence et qui a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology, visait à examiner l’effet du mariage sur le moment où le cancer d’un patient était diagnostiqué, s’il recevait un traitement efficace et les taux de mortalité.

La recherche a porté sur 734 889 patients diagnostiqués avec l’un des 10 cancers les plus mortels à l’époque, entre 2004 et 2008 : poumon, colorectal, sein, pancréas, prostate, foie, lymphome non hodgkinien, tête/cou, ovaire et œsophagien.

Chacun de ces cancers entraînait alors au moins 15 000 décès par an.

Les patients mariés étaient environ 2,5 ans plus jeunes que les patients non mariés et étaient plus susceptibles d’être des hommes blancs.

L’âge moyen des participants célibataires était de 66 ans, tandis que l’âge du mariage était de 63 ans. Environ 75 pour cent du groupe marié était blanc, contre 69 pour cent dans le groupe célibataire.

Ils étaient également plus susceptibles de vivre dans des zones rurales et d’avoir des revenus et des niveaux d’éducation plus élevés.

Les chercheurs ont découvert que les patients mariés étaient 53 pour cent plus susceptibles de subir une intervention chirurgicale et jusqu’à 56 pour cent plus susceptibles de subir une radiothérapie.

Et les patients mariés avaient un risque réduit de 12 à 33 pour cent de mourir d’un cancer, selon la forme de leur maladie. Les cancers de la tête et du cou présentaient le risque le plus réduit, soit 33 pour cent.

« Nous avons constaté que les patients célibataires, y compris ceux qui sont veufs, courent un risque significativement plus élevé de développer un cancer métastatique, de sous-traitement et de décès résultant de leur cancer que les patients mariés », ont écrit les chercheurs.

« L’association entre l’état civil et chacun de ces résultats était significative pour chaque tumeur maligne évaluée. »

De plus, le mariage était entre cinq et 20 pour cent plus efficace pour améliorer les taux de survie au cancer que la chimiothérapie dans cinq cancers, notamment le sein, la prostate, colorectal, l’œsophage et la tête/du cou.

L’équipe a noté que ce phénomène pourrait être dû au fait que les partenaires offrent un soutien émotionnel, ce qui rend les patients moins susceptibles de souffrir de dépression, d’anxiété et de détresse.

Le stress entraîne une inflammation dans le corps, ce qui favoriserait la formation, la croissance et la propagation des cancers.

Les patients mariés peuvent également mieux manger et mieux prendre soin de leur corps, par exemple en respectant un horaire de sommeil régulier.

« Les médecins devraient envisager de dépister la dépression chez les patients célibataires atteints de cancer et orienter les patients vers des spécialistes de la santé mentale si des symptômes sont identifiés », écrivent les auteurs.

Les chercheurs ont également souligné d’autres recherches suggérant que le mariage présente également des avantages pour la santé physique, notamment en renforçant les systèmes cardiovasculaire, hormonal et immunitaire.

Environ 20 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués en 2022, mais ce nombre devrait atteindre plus de 35 millions de cas d’ici 2050.

Des recherches plus récentes ont également donné des résultats similaires.

Une revue publiée l’année dernière dans la revue Médecine du cancerpar exemple, a examiné 67 articles de recherche de 1987 à 2022.

L’équipe a découvert que « le fait d’être célibataire est associé à une survie globale et spécifique au cancer bien pire », le groupe le plus vulnérable étant les hommes divorcés ou séparés.

Et des chercheurs chinois ont découvert en 2022 que 72 % des hommes et des femmes mariés étaient susceptibles d’être en vie cinq ans après avoir reçu un diagnostic de cancer gastrique. Parallèlement, ce taux est tombé à 60 pour cent pour les veuves.

Ils ont suggéré que cela était dû aux « encouragements émotionnels » de leur partenaire, ainsi qu’au « harcèlement » pour faire vérifier les symptômes.

Les experts ont également fait valoir que l’état civil des patients devrait être considéré comme un facteur de risque de cancer, appelant à un plus grand soutien aux patients célibataires ou séparés.

Le Dr Landau a déclaré que l’amélioration des résultats chez les patients mariés pourrait être due à plusieurs raisons.

L’une d’elles est que les patients ont tendance à minimiser leurs symptômes, ce qui pourrait les conduire à recevoir des traitements inefficaces ou faibles.

Un partenaire, dit-il, serait en mesure de dire au médecin exactement ce que ressent le patient sans édulcorer le problème.

« Avoir un partenaire impliqué pour aider à surveiller le patient pour déceler les effets secondaires du traitement et pour signaler de manière fiable ce qui arrive au médecin fait une énorme différence dans les résultats à long terme », a déclaré le Dr Landau.

«Parfois, en tant qu’oncologues, nous hésitons à proposer des thérapies présentant des profils d’effets secondaires plus élevés aux personnes qui n’ont pas de partenaire, par peur de ce qui pourrait arriver au patient s’il ne bénéficie pas d’un soutien fiable.»

Il a également noté que le cancer est « une expérience très isolante » en raison du fait que les patients manquent du travail, des événements sociaux et du temps passé avec des amis pour recevoir un traitement et se reposer. « Il existe des liens évidents entre l’aggravation de la dépression et les résultats inférieurs des traitements contre le cancer », a-t-il déclaré.

«Avoir un partenaire de soutien peut aider à améliorer l’humeur et la motivation, gardant ainsi le patient de meilleure humeur pendant son combat contre le cancer.»

Et avoir un système de soutien comme un conjoint rend les patients plus susceptibles d’assister à tous les rendez-vous, car ils auront quelqu’un pour les conduire et les aider à gérer leur emploi du temps.

« Le cancer est une bataille coûteuse. Avoir un partenaire qui peut aider avec les finances peut faire la différence pour qu’une personne puisse prendre ses médicaments ou obtenir ses soins de suivi plutôt que de s’endetter ou de négliger ses soins », a déclaré le Dr Landau.

Les types les plus courants chez les jeunes sont le cancer du sein (15 pour cent), de la thyroïde (15 pour cent), des testicules (huit pour cent) et du mélanome de la peau (sept pour cent). Les 55 pour cent restants sont attribués à d’autres types de cancer, notamment le cancer colorectal, également appelé cancer de l’intestin.

Plusieurs utilisateurs ont répondu au message du Dr Wilcox sur l’étude, partageant ce sentiment.

L’utilisateur Steve Sailer a déclaré : « Lorsque j’ai eu un cancer en 1997, ma femme a joué un rôle crucial en déterminant les obstacles que je devais franchir pour obtenir un traitement de pointe et en me motivant à le faire. »

Et The Franklo-Saxon a écrit : « Ma grand-mère a sauvé mon grand-père plus d’une fois avant qu’il ne devienne décrépit en insistant pour qu’il aille chez le médecin alors qu’il ne l’aurait pas fait autrement. Je me demande si cela fait partie de l’effet ici.

D’autres étaient plus cyniques. ‘Oh allez. Les hommes avec des femmes sont probablement simplement harcelés pour aller chez le médecin plus tôt », a écrit Richard Hanania.

Et un utilisateur nommé BacklashRC a écrit : « Cela ne devrait surprendre personne. Les femmes harcèlent les hommes pour qu’ils subissent des examens qu’ils n’auraient pas pu faire autrement.