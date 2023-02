Le mariage peut aider à maintenir votre glycémie sur la cible

Ford dit qu’ils ont vu une amélioration – une diminution moyenne de 0,2% de l’HbA1c, une mesure des concentrations moyennes de sucre dans le sang sur 3 mois – lorsque les participants sont passés à un mariage ou à un partenariat domestique et une aggravation, dans ce cas une augmentation de 0,2% de l’HbA1c, quand ils ont quitté une telle relation.

Les personnes étudiées n’avaient pas reçu de diagnostic de diabète et ont été interrogées sur une décennie pour savoir si elles avaient une femme, un mari ou un partenaire et s’il y avait eu un changement dans leur statut de partenaire.

L’équipe a utilisé les données de 2004 à 2013 de plus de 3 000 personnes dans l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA), un échantillon d’adultes en Angleterre âgés de 50 à 89 ans et leurs partenaires.

Katherine J. Ford, PhD, du département de psychologie de l’Université Carleton en Ontario, au Canada, a dirigé l’étude, publiée en ligne aujourd’hui dans la revue Recherche et soins ouverts sur le diabète BMJ.

Et il n’est même pas nécessaire que ce soit une union idéale. Le simple fait d’avoir la relation semble apporter des avantages, que les partenaires la décrivent comme favorable ou tendue.

7 février 2023 – Vivre avec un conjoint ou un partenaire peut aider les adultes d’âge moyen et plus âgés à contrôler leur glycémie, selon une nouvelle recherche.

Pour mettre les résultats dans un certain contexte, les chercheurs disent que d’autres travaux ont suggéré qu’une diminution de 0,2 % de la valeur moyenne de l’HbA1c « réduirait la surmortalité de 25 % ».

Raisons potentielles des avantages

Alors, pourquoi le statut matrimonial pourrait-il affecter la glycémie ?

Selon Ford, des études antérieures indiquent plusieurs raisons : “Souvent, lorsque les gens vivent du stress dans leur vie, le fait d’avoir le soutien social de quelqu’un peut aider à réduire ce stress.”

C’est peut-être aussi le confort de partager les dépenses, comme le logement, la nourriture et les assurances, qui réduit le stress, dit-elle.

“Un partenaire pourrait être plus intéressé par une alimentation saine et cela, en quelque sorte par osmose, peut également influencer l’autre partenaire en termes de choix de mode de vie”, explique Ford.

Ajoutez une baisse de la glycémie aux avantages du mariage

D’autres avantages pour la santé de vivre avec un partenaire, en particulier à un âge avancé, ont été bien documentés dans d’autres études. Et des études ont établi un lien entre le risque de diabète de type 2 et le manque de soutien social, la solitude et l’isolement.