Le mariage macédonien commence avec le meilleur homme rasant le marié dans un doux rituel

Les traditions de mariage du monde entier ont leurs propres éléments culturels et sociaux uniques. Une telle tradition de mariage unique est pratiquée à Galicnik, en Macédoine du Nord. Le mariage est plus que l’union des mariés car il comprend des rituels uniques.

Connue sous le nom de mariage de Petrovden, la cérémonie commence par une coutume symbolique d’un rasage effectué par le meilleur homme du marié, pour marquer sa séparation d’avec sa famille. Pendant ce temps, la mariée commence la journée en regardant à travers une alliance et en chantant tout en suivant ce rituel. La mariée et le marié arrivent à cheval, alors que le meilleur homme tente de manière ludique de “brider la mariée”. À la suite de cette cérémonie, les femmes en tenues traditionnelles macédoniennes ornées de paillettes exécutent la danse de la mariée, tandis que les hommes exécutent le « Teshkoto » ou danse dure.

Un invité à un mariage récemment conclu à Galicnik, Ognen Karadjozovski, a déclaré à Reuters : “Le mariage de Galicnik représente une manière qui rassemble la tradition, l’histoire et l’art, quelque chose qui doit être respecté, quelque chose que nous devons protéger et conserver.”

Sonja, une visiteuse australienne qui a assisté au mariage, a déclaré à l’agence de presse : “Je suis d’origine macédonienne, mes parents sont macédoniens et je voulais venir ici depuis que je suis toute petite”. Elle a ajouté: «J’avais l’habitude de danser la danse macédonienne et donc tous les costumes qu’ils portent que nous portions lorsque nous dansions. Alors je voulais venir ici depuis que je suis toute petite et je suis enfin là.

Un mariage macédonien traditionnel commence par un rasage. C’est l’une des nombreuses coutumes symboliques lors d’un mariage ‘Petrovden’, qui a lieu tous les mois de juillet dans le village de Galicnik pic.twitter.com/wA1usQbPQr – Reuters (@Reuters) 19 juillet 2022

Certains disent même que le mariage macédonien est similaire aux traditions de mariage turques, comme l’a commenté un utilisateur sur Twitter : « Il est très similaire aux traditions turques. Si nous étions en Macédoine, nous ne nous sentirions pas étrangers et nous jouerions au halay ensemble. Ils ont l’air très bien.

C’est très similaire aux traditions turques. Si nous étions en Macédoine, nous ne nous sentirions pas étrangers et nous jouerions au halay ensemble. Ils ont l’air très bien…👏👏👏

La Macédoine est #Macédoine… — Adem 🌐 (@adem_5361) 19 juillet 2022

De nombreux mariages grecs sont également connus pour leurs traditions uniques. Un sacrement de mariage orthodoxe grec s’accompagne de rituels uniques, notamment la tradition selon laquelle le marié offre à la mariée ses chaussures de mariage en cadeau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.