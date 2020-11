Le mariage le plus franc de Dolly Parton révèle un amour fou, des noms d’animaux et un mariage interdit

Dolly Parton ne cherchait pas l’amour lorsqu’elle a déménagé à Nashville en 1964 dans l’espoir d’en faire une star de la country.

Mais c’est exactement ce sur quoi elle est tombée devant la laverie Wishy-Washy lors de son tout premier jour en ville.

Le mari Carl Dean, alors âgé de 21 ans, a attiré l’attention d’une Dolly de 18 ans avec une boutade sur les coups de soleil et sa tenue révélatrice.

«Ma première pensée a été que je vais épouser cette fille», a dit Carl un jour. «Ma seconde a été, ‘Seigneur, elle est belle.’ Et c’est le jour où ma vie a commencé.

Pour Dolly, elle avait laissé deux petits amis derrière chez elle dans les Smoky Mountains et ne cherchait pas un nouveau – mais Carl était trop bon pour résister.









“Alors la première chose que je fais, le premier jour à Nashville, je rencontre Carl. Je suis tombée amoureuse de lui, et il est tombé amoureuse de moi”, a écrit Dolly, 74 ans, dans son nouveau livre. Songteller: Ma vie en paroles.

Au fil des ans, il y a eu beaucoup de spéculations sur leur mariage, les opposants affirmant que Carl rarement vu n’était pas réel.

Mais dans sa révélation la plus franche à ce jour sur son union de 54 ans, Dolly a donné aux fans un aperçu rare de leur amour puissant – de leur mariage interdit à leur vie privée très normale.

Les choses ont évolué rapidement pour la paire après cette première rencontre. Mais lorsque Fred Foster de Combine Music a voulu investir dans Dolly en tant qu'artiste, il lui a strictement interdit de se faire attacher.







Non pas que l’icône de la tête forte ait écouté. Elle et Carl se sont faufilés à Ringgold, en Géorgie, où ils se sont mariés ce week-end avec seulement sa mère comme témoin.

Au début, Carl est resté aux côtés de Dolly sous les projecteurs, mais une cérémonie de remise de prix a suffi à le convaincre que la scène musicale n’était pas pour lui.

Et dès qu’ils ont quitté le banquet des BMI Awards pour célébrer Dolly remportant le prix pour Put It Off Until Tomorrow, Carl a précisé que s’il soutenait pleinement Dolly, il ne sortirait plus jamais à un événement public.

Dolly a expliqué: "Il s'est habillé, portait un smoking et est allé avec moi. Une fois que c'était fini, il a commencé à déchirer des choses avant même que nous soyons arrivés à la voiture.









“Il a dit:” Je suis heureux pour toi. Je veux que tu fasses ce que tu veux. Mais ne me demande jamais d’aller à une autre de ces fichues choses, parce que je n’y vais pas. ” Et il ne l’a jamais fait. “

Mais sa réticence à être vue n’a rien fait pour entacher leur mariage – Dolly va travailler puis retourne à une vie normale et “ simple ” avec son mari bien-aimé, qu’elle décrit affectueusement comme un “ solitaire ”.

“Vous savez, il ne veut être avec personne d’autre que moi de toute façon et il adore être à la maison”, dit-elle. “Alors ça a bien marché.”

Tout au long de sa longue carrière, Dolly a écrit de nombreuses chansons en l’honneur de son homme, écrivant Jolene à propos d’un caissier de la banque de Carl qui lui avait fait briller.

Son morceau de 1976 The Last One To Touch Me est une ode à leur amour intense qui, elle l’espère, transcende cette vie.

«Je ne peux même pas chanter cette chanson sans pleurer parce que je pense à mon mari», dit-elle.









Leur connexion est si forte que Dolly a toujours pensé que «Dieu lui parlait» à travers Carl. «J’aurai quelque chose en tête, et Carl dira quelque chose qui y répondra sans même savoir ce que je pensais. C’est incroyable», expliqua-t-elle.

Non seulement il n’est pas jaloux, mais Dolly a dit qu’il était “ un homme bon ” pour elle et tout le monde autour de lui et le décrit gentiment comme le “ clou de ma vie ”.

Loin du public dans leur ranch à Nashville, le couple vit une vie extrêmement ordinaire, se dirigeant dans son camping-car pour pique-niquer et pêcher – tant que Carl l’appât. Ils mangent au volant, ne se disputent jamais, mais sont parfois victimes de «bouder».

Ils ne se sont jamais appelés par leurs prénoms, estimant que c’était «si impersonnel». Au lieu de cela, ils utilisent des noms d’animaux de compagnie, Carl appelant Dolly «Kid» tandis qu’elle l’appelle «papa».

Quand leur 50e anniversaire est arrivé, les tourtereaux l'ont marqué en se remariant, Dolly éblouissant dans une «robe fantaisie» avec un voile.







Et quand il s’agit de la clé de leur longévité, Dolly pense que c’est dû au fait qu’ils sont les meilleurs amis.

Elle écrit: “Nous avons un grand sens de l’humour. Nous sommes aussi drôles que possible. Vous rouleriez sur le sol si vous nous voyiez ensemble. Nous faisons ces routines tout le temps, sans même nous rendre compte que nous les faisons. .

«Nous sommes tous les deux très spirituels et très rapides. Alors parfois, nous rions tellement fort.

“Je ne l’étouffe pas à mort en lui disant de faire ceci ou de ne pas le faire. Nous aimons notre liberté. Nous avons beaucoup de choses en commun … être de grands amis est le secret du bonheur.”

* Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics est maintenant disponible dans les librairies et en ligne.