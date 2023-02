Le mariage intime de Sidharth Malhotra-Kiara Advani à Jaisalmer a un lien avec Shah Rukh Khan

Selon les informations, le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani aura lieu le 6 février à l’hôtel Suryagarh Palace, à Jaisalmer. Selon les informations fournies par le journal télévisé indien, les co-stars de Shershaah arriveront sur les lieux demain 5 février. Alors que les familles du duo arriveront aujourd’hui pour commencer les festivités avant le mariage.

Le mariage de Sidharth-Kiara devrait être une célébration intime mais somptueuse, c’est pourquoi des dispositions de sécurité haut de gamme ont été prises pour leurs 150 invités VVIP. Le mariage a également un lien avec Shah Rukh Khan. Selon le reportage, l’ancien garde du corps de l’acteur de Pathaan, Yasin, s’occupera de la sécurité du mariage. Apparemment, Kiara et Sidharth ont finalisé une liste d’invités d’environ 100 personnes. Des célébrités comme Karan Johar et Manish Malhotra devraient assister aux fonctions. Selon le reportage de India Today, la co-vedette de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, et sa Mira Rajput seront également présentes au mariage.

Voici le lieu du mariage







Une source a confirmé que le mariage devait avoir lieu au Jaisalmer Palace Hotel. L’événement intime sera gardé avec une haute sécurité. “Le shaadi de Sid-Kiara aura renforcé la sécurité en gérant l’événement qui se déroulera à huis clos”, a ajouté la source.

Le mois dernier, Kiara a assisté à la projection de Mission Majnu. Advani est arrivée après Nora Fatehi, Sajid Khan et d’autres invités, mais elle a volé la vedette. Tous les médias se concentraient sur Sid-Kiara, et ils étaient trop occupés à paraître. Kiara a même embrassé Sidharth avec bonheur, et ce dernier était là avec lui tout en interagissant avec les autres invités. En posant pour les médias, l’un des paparazzi a taquiné Kiara à propos de la date présumée du mariage de Sidharth Malhotra. Dès que papa a commenté “Madame le 6 février”, Advani a ri et a marché plus loin pour rencontrer d’autres invités.

La chimie de Sidharth et Kiara à Shershaah a impressionné les masses, et il semblerait qu’ils sortent ensemble après avoir terminé la production soutenue par Karan Johar.