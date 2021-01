Donald Trump et son épouse Melania célèbrent leur 16e anniversaire de mariage cette semaine après s’être mariés lors d’une cérémonie extrêmement extravagante en 2005.

C’était la troisième fois que l’ancien président américain, après deux mariages ratés, avait eu de la chance de jouer le modèle d’Ivana et de la star de la télévision Marla Maples, et il semblait qu’il voulait célébrer.

Il avait déjà présenté au mannequin slovène Melania Knauss une bague de fiançailles en diamant Laurence Graff taille émeraude de 12 carats, qui aurait coûté environ 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling) et aucune dépense n’a été épargnée pour la cérémonie.

Les rumeurs évaluent le coût total du mariage à environ 1 million de dollars (734 460 £), mais de nombreuses estimations suggèrent que cela aurait pu être beaucoup plus.

Le Donald était tellement déterminé à en faire l’événement de l’année qu’il voulait même que la cérémonie et la réception soient diffusées à la télévision.

Cependant, on pense que Melania a mis le pied à terre et a dit non.







Les noces somptueuses ont eu lieu le 22 janvier 2005 à Palm Beach, en Floride.

Melania a révélé plus tard qu’elle avait été dans celle chargée d’organiser le grand jour tandis que son futur mari avait choisi de jouer au golf au lieu de trop s’impliquer dans tous les détails.

Elle a déclaré au magazine People: « J’ai tout arrangé. Je me suis assuré que tout était exactement là où il devait être. »

La cérémonie a eu lieu à l’église épiscopale de Bethesda-by-the-Sea, à Palm Beach, avant que les invités ne retournent au complexe privé de Trump à Mar-a-Lago pour la réception.

De nombreux invités ont reçu un hébergement gratuit à Mar-a-Lago, où ils ont eu droit à des peignoirs brodés de leurs initiales, à des soins de spa et à des parties de golf avant le mariage.

La robe







Le grand jour, la cérémonie a commencé à 19 heures et l’ancien mannequin avait l’air incroyable dans une robe de mariée Christian Dior spectaculaire qui comportait 91 mètres de soie et pesait plus de quatre pierres.

La robe éblouissante de 148000 $ (100000 £) était si lourde que Melania pouvait à peine y marcher, mais elle l’a fait faire la couverture du magazine Vogue.

Elle ne portait pas de bouquet et tenait à la place un ensemble de chapelets sur mesure entrelacés de fleurs.

Trump avait deux meilleurs hommes, ses fils Don, Jr. et Eric, et Melania avait une demoiselle d’honneur.

Les invités







Melania a eu du mal dans l’allée devant 450 invités, dont de nombreux amis célèbres de Trump.

Du monde de la musique, il y avait Elton John, Simon Cowell, Billy Joel, Tony Bennett, Paul Anka et Russell Simmons.

L’ensemble de mode se vantait du mannequin Heidi Klum et Anna Wintour de Vogue, et les stars du sport comprenaient Derek Jeter et Shaquille O’Neal.

Il y avait aussi beaucoup de politiciens d’Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de Californie à l’époque, et de Bill et Hillary Clinton, qui se présenteraient plus tard contre Trump à l’élection présidentielle de 2016.

Au cours de la cérémonie, Ivanka Trump a lu un passage biblique et la star de l’opéra Camellia Johnson a chanté Nessun Dorma, une demande émanant de la mariée elle-même.

La réception







Ensuite, ils sont tous retournés à Mar-a-Lago, où la réception a eu lieu dans une salle de bal qui aurait été inspirée par le château de Versailles.

Il était décoré d’environ 10 000 fleurs qui avaient toutes été expédiées de gros camions de New York à la Floride.

La palette de couleurs était «blanc classique» et comportait des centres de table imposants de 1,5 mètre de hauteur remplis d’hortensias, de roses, d’orchidées et de gardénias.

À l’extérieur, un avion est passé au-dessus de la tête avec une banderole qui disait: « Melania, You’re Hired » – une référence au slogan de Trump de The Apprentice.







Les jeunes mariés et leurs invités se sont assis pour un somptueux petit-déjeuner de mariage qui comprenait une salade de homard avec une vinaigrette au champagne, suivie d’un médaillon de bœuf.

Melania a embauché un orchestre complet pour jouer pendant la réception, avec des membres tous vêtus de smokings blancs, tandis que plus tard Billy Joel, Elton John et Tony Bennett ont tous joué pour le couple et leurs invités.

La mariée a abandonné sa robe de mariée encombrante et s’est transformée en une robe en soie plus pratique de Vera Wang.

Le gâteau

L’une des parties les plus extravagantes du mariage était l’énorme gâteau à sept étages, qui mesurait environ cinq pieds de haut, mesurait près de deux mètres de diamètre et pesait 14 pierres.

La génoise dorée et orange blanche a été trempée dans Grand Marnier et recouverte de 2000 fleurs de sucre filées à la main.

Cependant, il était si haut qu’il devait être tenu debout par un gréement élaboré, ce qui signifiait qu’aucun des invités ne pouvait le rentrer.

La création de 50000 $ (37000 £) a plutôt été appréciée par le personnel de la station qui a pu se moquer après le mariage.

Cedric Barberet, l’ancien pâtissier de Mar-a-Lago qui a aidé à préparer le gâteau, a déclaré au Hollywood Reporter: «Nous l’avons servi au personnel après le mariage.

« Nous avions des employés très affamés. »

Les clients ont pu ramener à la maison un petit gâteau au chocolat chacun pour ne pas manquer.