Cela ressemble à l’intrigue d’une comédie romantique à succès d’Hollywood – deux jeunes adolescents s’assoient ensemble le premier jour d’école et deviennent instantanément les meilleurs amis, puis tombent follement, profondément amoureux.

Mais pour Giovanna, 35 ans, finaliste de I’m A Celebrity, et son futur mari, Tom Fletcher de McFly, c’est exactement ce qui s’est passé, le couple se mariant ensuite avec un mariage incroyablement romantique.

Et d’une foule d’invités célèbres à un gâteau incrusté de roses à cinq étages, sans parler du discours de mariage émouvant unique de Tom, leur grand jour était certainement un conte de fées réel.

Comme les fans de I’m A Celeb l’ont vu, la pop star Tom, 35 ans, a été la plus grande pom-pom girl de sa femme au cours des trois dernières semaines.

Il a publié plusieurs mises à jour Instagram encourageant les fans à soutenir Giovanna, tout en maintenant à lui seul le fort chez lui à Londres avec leurs trois jeunes enfants.

Mais pour l’un des plus de 21 millions de personnes qui ont regardé le discours de mariage incroyablement romantique du chanteur du boyband sur YouTube, le dévouement total de Tom à son Gi ne sera pas une surprise.

Le jour de leur mariage 2012, Tom a surpris sa nouvelle épouse en transformant les remerciements obligatoires en une chanson de 14 minutes émouvante, drôle et édifiante.







Interprétant de nouvelles paroles sur un mélange de toppers McFly, il a commencé: « Donc, Giovanna peut vous dire que les seuls nerfs et anxiété que j’ai eu à propos de ce mariage ont été de prononcer ce discours.

«Je déteste absolument parler en public. Moi et parler en public, nous ne nous entendons pas du tout.

« Principalement parce que je n’ai aucune idée de la façon d’écrire un bon discours. Mais je sais comment écrire une chanson. Donc j’espère que cela ne me trompe pas trop. »

Sur l’air d’un vieux tube de McFly, il a ensuite chanté: « Récemment, j’ai eu un mariage. J’ai épousé cette fille qui est hors de ce monde, croyez-moi. »







Tom a ensuite loué en plaisantant sa belle-soeur « chaude » Giorgina, a offert au père de Gi Mario un médaillon pour lui avoir appris à jurer en italien et a gentiment promis de toujours laver la vaisselle pour un seul baiser de sa nouvelle épouse.

Il a également gentiment partagé ses espoirs de fonder un jour une famille – un souhait qui s’est réalisé, avec le couple maintenant fier des parents de Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et le petit Max, deux ans.

Bien que le discours ait été vu par des millions de personnes dans le monde, ce n’était pas la seule partie mémorable de la journée pour la présentatrice de CBeebies The Baby Club, Giovanna et son nouveau mari.







Parmi les invités de One Marylebone, une ancienne église du XIXe siècle classée Grade I à Londres, se trouvaient un certain nombre de visages célèbres. Les camarades du groupe de Tom’s McFly Harry Judd, Dougie Poynter et Danny Jones ont agi en tant que meilleur homme, tandis que la star d’EastEnders Kara Tointon était la demoiselle d’honneur de Gi.

Le frère de Giovanna, Mario Falcone, qui à l’époque apparaissait dans The Only Way Is Essex figurait également sur la liste des invités; sa petite amie d’alors, Lucy Mecklenburgh; Radio One DJ Fearne Cotton et son désormais mari, le fils de Rolling Stone Ronnie Wood, Jesse, et la star de Busted Matt Willis et sa femme Emma.

Tom a admis avoir versé des larmes alors que Giovanna marchait dans l’allée vers Over The Rainbow, joué au violon par Izzy Johnston. Maintenant marié à Harry, le camarade du groupe Tom’s McFly, Izzy est un ancien membre du groupe de quatuor à cordes électronique Escala, qui a atteint la finale de Britain’s Got Talent en 2008.







Tom a également enrôlé la chorale de la Sylvia Young Theatre School pour fournir des choeurs, après avoir ramené Gi à l’école de théâtre pour proposer l’année précédente.

C’est ici, assis sur le sol pour l’assemblée, que les deux premiers se sont rencontrés à l’âge de 13 ans. Assis par ordre alphabétique, les deux ont leurs noms de famille Fletcher et Falcone à remercier pour leur première rencontre.

Il a écrit dans les mémoires de McFly Unsaid Things … Notre histoire du moment où ils se sont rencontrés: « Cette magnifique fille est entrée – je me suis immédiatement tournée vers [my friend] Jason et a commenté sa forme physique. «







Le couple s’est brièvement séparé à 16 ans lorsqu’ils ont assisté à différentes sixièmes formes, mais Tom l’a reconquise à 18 ans avec une lettre romantique.

Faisant allusion à ce fait dans leur discours conjoint du meilleur homme, les membres du groupe Tom ont félicité le couple pour être « les meilleurs amis ».

« Quand les gens parlent des amoureux d’enfance, Tom et Gi sont le véritable article », a déclaré Harry.

« Nous aimerions terminer en disant que vous faites ressortir le meilleur l’un de l’autre », a ajouté Danny. « Les gens disent que les opposés s’attirent mais vous réfutez cela. Vous êtes vraiment le meilleur des amis et c’est pourquoi nous savons que cette véritable histoire d’amour durera pour toujours. »

Avec autant d’artistes présents, Tom et Gi ont économisé sur le coût d’une alliance en faisant jouer McFly. Mais ils n’ont certainement pas coupé les coins ronds de leur célébration unique dans une vie.

Le couple a choisi un fantastique gâteau de mariage à cinq étages, entièrement recouvert de roses en sucre faites à la main aux couleurs pastel. Fidèle au thème, Giovanna portait un énorme bouquet floral parsemé de roses, qui complimentait sa robe classique sans bretelles ivoire Phillipa Lepley ivoire avec une longue traînée et un chevauchement de dentelle vintage.







Mais alors qu’ils ne pouvaient sûrement pas couronner leur grand jour, il semble que Gioavanna pourrait un jour avoir la chance de revivre son mariage – cette fois, avec ses enfants à ses côtés.

S’exprimant alors que sa femme était à l’intérieur du château, Tom a déclaré qu’il avait été inspiré par les récits de son camarade de camp Vernon Kaye sur le renouvellement de ses vœux de mariage avec sa femme Tess Daly.

«Vernon m’a mis dedans avec le renouvellement des vœux», a-t-il déclaré à MailOnline. « Je ne pense pas que je pourrais rivaliser avec son histoire donc je vais devoir commencer à planifier maintenant. »







Pour sa part, Giovanna est clairement toujours follement amoureuse de Tom, republiant leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux à l’occasion de leur anniversaire.

Elle a écrit à propos de leur lien fort: «Je sais que je le pousse la plupart du temps vers le haut du mur, mais lorsque je le fais rire, j’adore la façon dont ses yeux se plissent et sa bouche commence à dribbler … C’est drôle. »