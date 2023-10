Le mariage familial de la célèbre actrice israélienne annulé alors que le marié est envoyé au front au milieu des attaques du Hamas

Le mariage d’un membre de la famille d’une actrice israélienne a été annulé lorsque le Hamas a lancé ses attaques surprises contre Israël, obligeant le marié à répondre sur les lignes de front à la frontière de Gaza, a appris Fox News Digital.

« J’avais prévu d’être en Israël cette semaine, dans l’attente du mariage d’un membre de ma famille vendredi. Cependant, la violence effrénée du Hamas a jeté une ombre sur ces projets. Le futur marié a été recruté, entraîné directement au front. lignes de défense à la frontière de Gaza », a déclaré en exclusivité l’actrice israélienne Noa Tishby à Fox News Digital.

Tishby a été co-producteur exécutif de l’émission HBO « In Treatment » et est apparu dans des émissions de télévision telles que « Nip/Tuck » et « Big Love ». Elle a auparavant été envoyée spéciale pour lutter contre l’antisémitisme et la délégitimation d’Israël et est l’auteur du livre « Israël : un guide simple du pays le plus incompris au monde ».

Tishby, qui a également servi dans les Forces de défense israéliennes, a ajouté que la guerre en Israël est « plus qu’un simple fait divers » lorsque les membres de sa famille sont « pris pour cible » par des terroristes.

« Alors que le Hamas continue de rejeter la paix, des familles comme la mienne sont directement poussées dans la ligne de mire. Le message est clair : tandis que les Israéliens luttent pour la paix et les moments de célébration, les extrémistes palestiniens restent déterminés à détruire », a-t-elle déclaré. La relation familiale des mariés avec Tishby n’a pas été dévoilée par souci de sécurité pour la famille.

Israël a été plongé dans le chaos samedi matin lorsque le Hamas a lancé des attaques surprises contre le pays. Au moins 900 personnes ont été tuées en Israël et plus de 2 000 autres blessées. Le Département d’État américain a confirmé lundi que neuf Américains figuraient parmi les personnes tuées au cours du week-end.

Le Hamas, que les États-Unis ont désigné comme terroriste étranger en 1997, aurait également pris en otage au moins 100 personnes, dont des femmes et des enfants, rapportent les médias israéliens. Les médiateurs qataris négocient avec les responsables du Hamas pour libérer les Israéliens retenus en captivité.

« À 6h30 du matin un jour férié, Israël a été aveuglé par l’assaut calculé du Hamas sur terre, dans les airs et sur mer. Plus de 4 000 roquettes ont été lancées, tuant plus de 800 Israéliens et en blessant des milliers. Plus de 150 civils innocents, dont des femmes et des enfants. et des personnes âgées, ont été kidnappés et exhibés dans les vitrines tordues du Hamas », a déclaré Tishby à Fox News Digital.

« Cette agression, parrainée et coordonnée par l’Iran, n’est pas seulement une attaque, c’est une déclaration de haine effrénée, un massacre rappelant des événements comme Pearl Harbor et le 11 septembre », a-t-elle ajouté, citant des informations selon lesquelles l’Iran aurait aidé le Hamas à planifier son action. les attaques.

Tishby a déclaré que ces attaques ont entraîné « le plus grand nombre de Juifs massacrés depuis l’Holocauste ».

« Le Hamas est une organisation génocidaire islamique radicale déterminée à massacrer autant de Juifs que possible – c’est dans la charte du Hamas ; ils ne le cachent pas. Pour mettre en perspective, imaginez un terroriste armé prenant d’assaut votre maison à New York ou à San Francisco. Diego avec un fusil automatique, déterminé à vous massacrer, vous et vos proches ; c’est la réalité des Israéliens d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Tishby est actuellement aux États-Unis et a participé à des émissions d’information, notamment « Fox & Friends » de Fox News, et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et fournir des mises à jour sur la tragédie qui se déroule en Israël.

« J’essaie de faire comprendre cela au monde, comme [Israeli] Le ministre de la Défense Gallant disait qu’il s’agit d’un combat pour l’existence d’Israël. Rien de moins. C’est le jour le plus désastreux de notre génération pour le peuple juif. Et si je peux transmettre une chose à vos téléspectateurs, c’est de comprendre qu’Israël utilise ses armes pour protéger ses citoyens. Le Hamas utilise ses citoyens pour protéger leurs armes », a déclaré Tishby sur « Fox & Friends » lundi matin.