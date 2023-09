Le mariage « extra » de KJ Smith et Skyh Black suscite un chaos hilarant

Pendant ce temps, dans le Tylerperryverse…

Les réseaux sociaux sont en effervescence sœurs étoile KJ Smith et Tous les hommes de la reine étoile Skyh Noirc’est supplémentairemariage vagabond mettant en vedette des performances à la Beyoncé de la mariée, un Lil Mo sérénade, multiples changements de tenues, girations séduisantes du marié, la grande entrée de toutes les grandes entrées, et bien plus encore.

Dans plusieurs vidéos publiées en ligne, on peut voir les jeunes mariés s’amuser devant leur famille, leurs amis et leurs coéquipiers qui se sont présentés à Tally lors de la réception poppin’.

À un moment donné, la mariée a fait le plein de Beyoncé avec sa propre performance de style tournée mondiale « Renaissance », avec une routine de danse tapageuse « Knuck If You Buck ».

Connu pour ses penchants pelviens, Skyh, vêtu de blanc avec une paire de bottes méchantes, a offert à sa mariée une danse de mariage sexy qu’elle n’oubliera jamais.

Naturellement, Twitter X utilisateurs avaient beaucoup dire à propos de l’affaire extravagante qui regorge de intéressant choix basés sur des clips vidéo circulant en ligne.

Tandis que certains s’évanouissaient devant la célébration de Black Love, d’autres ne ressentaient pas l’extraordinaire couple aux yeux de cœur lors de leur propre mariage.

Mais, pour être honnête, peut-être que l’extraordinaire était le but ?

Les nouveaux mariés indifférents ont déjà fait la une des journaux avec leur soirée entre célibataires mixte « Smith To Black, The Black Experience » organisée par Tous les hommes des reines actrice/experte des médias Rashan Ali.

Vêtue de blanc avec ses abdominaux exquis bien visibles, Smith a été rejointe par elle. Co-vedettes de Sistas Novi Brun, Mignon Von ainsi que Eva Marcille et Tyler’s Perryc’est Zatima étoiles Cristal Renée Haslett, Deval Elliset Nzinga Imani.

Pendant la fête, Skyh a surpris sa future mariée avec un strip tease sexy tout droit sorti de l’ordinaire. Tous les hommes des reines camp d’entraînement.

Oh oui, on a eu du temps.

Que pensez-vous du mariage ? Trop ou tout à fait bien ? Dites-le-nous ci-dessous et observez l’hysérie de Twitter à propos du mariage EXTRAvagant.