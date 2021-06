« Le mariage, en tant que concept, est surfait », déclare Kirti Kulhari dans un article annonçant la séparation de son mari Saahil Sehgal

En avril de cette année, Kirti Kulhari a annoncé sa séparation d’avec son mari Saahil Sehgal. Le couple a été marié pendant cinq ans et mène désormais des vies séparées. Au cours d’une récente interaction, Kirti a parlé de se séparer de Saahil et a ensuite qualifié le mariage de « surfait ». L’acteur a également déclaré qu’elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait sans que le mot « mariage » y soit attaché.

Kirti a dit à Siddharth Kannan : « J’ai commencé à le ressentir à travers le mariage… Je ne dis pas que l’amour est surfait ou que la camaraderie est surfaite. Je dis que le mariage, en tant que concept, est surfait. Je peux être amoureux de quelqu’un, je peux avoir un belle relation avec quelqu’un et je peux toujours choisir de ne pas être marié à cette personne. »

L’acteur de ‘Four More Shots Please’ a poursuivi en disant : « Cette idée du mariage qui existe dans notre société, c’était aussi mon conditionnement. Mais à travers le mariage, j’ai réalisé… J’ai dit : ‘Qu’est-ce que c’est que le mariage en tant que concept dont nous faisons un si gros problème ? » Oui, le mariage est important pour la structure sociale et ceci et cela, mais je pense qu’au-delà de tout, un mariage doit se produire entre deux personnes. Leurs cœurs doivent être connectés. «

Kirti a ajouté: « Je suis désolé, mais il ne s’agit pas de familles qui se réunissent. Cela commence et se termine avec ces deux personnes, et c’est comme ça pour moi. Donc, je peux faire tout ce que je veux, être le partenaire de quelqu’un , sans que le mot ‘mariage’ y soit attaché. »