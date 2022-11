Le mariage du roi Charles et de la princesse Diana était si explosif que “la violence semblait inévitable”, affirme le garde du corps

Ce n’est un secret pour personne que la romance apparente du roi Charles et de la princesse Diana s’est avérée être un cauchemar – mais un auteur affirme que les choses étaient beaucoup plus sombres à huis clos.

Christopher Andersen a écrit un nouveau livre sur le fils aîné de la reine Elizabeth II intitulé “Le Roi: La Vie de Charles III.” Il s’est entretenu avec de nombreux initiés du palais, ainsi qu’avec ceux qui ont connu l’ancien prince de Galles ou qui ont travaillé étroitement avec lui au fil des ans. Son objectif était d’enquêter plus avant sur l’enfance “solitaire” et l’entraînement militaire de cet homme de 74 ans, ainsi que sur plusieurs scandales entourant ses relations qui ont secoué la maison de Windsor.

Andersen a allégué à Fox News Digital que le mariage entre Charles et Diana était devenu si instable que les officiers de la protection royale se méfiaient de toutes les armes éparpillées dans le palais.

“Il a un tempérament énorme”, a déclaré Andersen à propos du roi. “Je veux dire, c’est un tempérament incroyable. Les crises de colère constamment et lancer un bootjack [at her]. C’est un appareil en bois lourd pour mettre des bottes de chasse, et il est fait de fer et de bois. Il l’a jeté à la tête de Diana et l’a ratée de peu.”

C’est l’ancien valet de chambre de Charles, Ken Stronach, qui a allégué à Andersen qu’il était dans la pièce “lorsque Charles, au milieu d’une dispute avec Diana, a attrapé un lourd bootjack en bois et l’a jeté sur elle, manquant la tête de la princesse de quelques centimètres”, comme cité dans le livre.

“Mais il y a des armes partout dans ce palais”, a allégué Anderson. “Ils adorent les parties de tir. Il y a donc des fusils de chasse et des armes de poing pour la sécurité et des carabines [for] les forces de sécurité… ils craignaient qu’il y ait une telle violence. Tant de cris et de cris [and] portes claquées. N’oubliez pas Diana, alors qu’elle était enceinte de trois mois de [Prince] William, elle, se jeta dans les escaliers et atterrit aux pieds de la reine et de la princesse Margaret. Donc là [were] de nombreux épisodes violents. Cela aurait pu devenir bien pire. Et [security] avait peur que non seulement quelqu’un puisse se suicider, que quelqu’un puisse faire du mal, [but] nous pourrions parler de meurtre. Alors ils ont essayé de garder les armes à l’écart de la famille royale.”

Andersen a écrit que pendant le mariage, Charles “avait sombré dans une profonde dépression” et pensait qu’il “était au bord de la dépression nerveuse”. Il s’est tourné vers l’un de ses confidents, Arnold Goodman, et aurait dit : “Je n’ai aucune raison de vivre”. Goodman aurait estimé que Charles “montrait les signes classiques de la dépression”. Charles croyait non seulement qu’il était piégé dans un mariage sans amour, mais il craignait qu’un divorce, s’il pouvait même être accordé par la reine, “aurait de graves répercussions sur ses enfants, la famille royale et la monarchie elle-même”.

Selon Andersen, Goodman a fait part de ses inquiétudes aux officiers de la protection royale. Ken Wharfe, l’ancien officier de protection de Diana, a décrit l’atmosphère comme “hautement inflammable”. Un garde du corps a déclaré à Andersen que les affrontements entre Charles et Diana étaient “si crus” que “la violence semblait inévitable”.

“La puissance de feu contenue dans les murs de Highgrove posait un problème particulier”, a écrit Andersen. “Des armes à feu étaient éparpillées dans les locaux -” fusils de chasse, carabines, pistolets, tout le reste “- et les détectives chargés de protéger les membres de la famille royale étaient profondément préoccupés par le fait que” dans le feu de la colère “, l’un d’entre eux pourrait être utilisé pour commettre un suicide, un homicide ou les deux. Il y avait aussi une inquiétude légitime que William et Harry pourraient devenir des dommages collatéraux. Juste pour être sûr, toutes les armes ont été mises sous clé.

Selon la gouvernante Wendy Berry, elle a été témoin « des portes claquées et des batailles rangées » qui étaient « les caractéristiques de la vie quotidienne ». L’un des valets de Charles a affirmé avoir vu Diana poursuivre Charles “dans les couloirs, dans les escaliers et de pièce en pièce”. C’est alors qu’elle aurait demandé sans détour : “Pourquoi ne veux-tu pas coucher avec moi ?” Charles a répondu sarcastiquement: “Je ne sais pas, ma chérie, je pense que je pourrais être gay.”

“Il avait une liaison avec Camilla [Parker Bowles]”, a expliqué Andersen. “Il n’était pas intéressé par [Diana] plus. Il s’est fermé émotionnellement envers Diana. Je pense que Diana a été très malmenée en ce sens que, depuis sa mort, personne n’a vraiment été là pour la défendre contre ces accusations.”

“Elle est devenue névrosée, a développé un trouble de l’alimentation et toutes ces choses à cause du comportement de Charles et Camilla”, a allégué Andersen. “Si en effet Camilla n’avait pas été sur la photo, rien de tout cela ne serait arrivé.”

Les ennuis entre Diana et Charles ont commencé bien avant leur soi-disant mariage de conte de fées. Charles, l’héritier du trône britannique, aurait été pressé de mettre fin à sa relation avec Lady Diana Spencer de l’époque ou de proposer. Avant le mariage, Diana a exprimé des doutes quant à la marche dans l’allée, surtout après avoir découvert un bracelet que Charles avait fait pour Camilla, son ancienne flamme. Le mariage est devenu tumultueux et le couple malheureux a eu des relations extraconjugales.

En 1992, Andrew Morton a écrit “Diana : sa véritable histoire”, un récit choquant sur l’effondrement du mariage. Il a également détaillé la relation de Charles avec Camilla, ainsi que les problèmes de santé mentale de Diana. À l’époque, il n’était pas confirmé que la princesse ait secrètement collaboré avec l’auteur britannique sur le livre. Cette même année, il a été annoncé que le couple se séparait.

Le divorce a été finalisé en 1996. Un an plus tard, Diana a été tuée des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture à Paris à l’âge de 36 ans.

Andersen a déclaré que Charles était dévasté par le décès de Diana. Lorsqu’il a reçu l’appel redouté, il aurait agrippé le téléphone « cendré et tremblant ». Il a alors laissé échapper “un cri de douleur qui n’était que si spontané et qui venait du coeur”. Un témoin l’a décrit comme un “hurlement d’angoisse” qui a été entendu dans le couloir. Le personnel du palais s’est précipité dans la chambre de Charles et l’a trouvé « effondré dans un fauteuil, pleurant de façon incontrôlable ».

“Charles est responsable non seulement d’avoir mis la monarchie à genoux après la mort de Diana, mais aussi de l’avoir sauvée”, a expliqué Andersen. “Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il a été frappé par sa mort. J’ai interviewé les infirmières de l’hôpital qui l’ont vu quand il est entré dans la chambre et a vu son corps pour la première fois. Et il avait l’air d’avoir été Ils ont cru qu’il allait s’évanouir. Ils ont été surpris de voir à quel point Charles était ému après sa mort.

Andersen a déclaré que Charles, accablé de chagrin, était déterminé à s’assurer que la mère de ses deux fils serait honorée.

“Il est passé à l’action et s’est assuré que la reine a donné à Diana le bon départ”, a-t-il déclaré.

Andersen a noté que c’était Charles qui avait convaincu sa mère de prononcer “le discours de sa vie” alors que des milliers de personnes en deuil se rassemblaient devant le palais de Buckingham. Après la mort de Diana, beaucoup ont critiqué la famille royale et ont insisté sur le fait que la monarchie était condamnée.

La reine est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Maintenant, Charles est confronté à la tâche de préserver une monarchie vieille de 1 000 ans. Il a aliéné tant de gens avec son divorce désordonné avec la “princesse du peuple” bien-aimée, mais maintenant, tous les yeux sont rivés sur lui.

“Il a déjà beaucoup à voir avec la trajectoire de la monarchie”, a déclaré Andersen. “Si [the monarchy] est un succès, ce sera grâce à lui. Et si la monarchie tombe à l’eau, ce sera à cause de lui. Nous devrons attendre et voir.”

Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital “nous ne commentons pas ces livres”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.