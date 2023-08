Le mariage du prince William et de Kate Middleton devient viral après la réapparition d’une vidéo de doux baisers

Le baiser surprise du prince William et de Kate Middleton le jour de leur deuxième mariage fait la une des journaux 12 ans plus tard après qu’un clip ait refait surface sur TikTok.

Après les noces du prince et de la princesse de Galles en 2011, le duo a ravi les fans lorsqu’ils ont échangé deux baisers sur le balcon du palais de Buckingham après leur cérémonie de mariage à l’abbaye de Westminster.

Une vidéo du couple alors nouvellement marié est devenue virale après il a été partagé par le compte Royalfancams avec des utilisateurs de réseaux sociaux prenant particulièrement note du message que William a murmuré à Middleton avant le deuxième baiser.

KATE MIDDLETON MONTRE DES COMPÉTENCES EN CHANT DANS UNE VIDÉO THROWBACK DE L’ÉCOLE

Dans le clip, William a été vu vêtu de son uniforme rouge des Irish Guards et Middleton portait sa robe de mariée en dentelle blanche Alexander McQueen by Sarah Burton et son voile de dentelle en tulle de soie.

Le duc et la duchesse de Cambridge rayonnaient et saluaient la foule enthousiaste rassemblée sous le balcon peu après avoir partagé leur premier baiser public. William s’est ensuite tourné vers son épouse et lui a demandé : « Allons-nous faire un baiser de plus ? »

Middleton a accepté avec un sourire et un léger signe de tête et les foules de spectateurs ont éclaté d’acclamations alors que les deux s’embrassaient à nouveau.

Après le baiser, Middleton rougit et commença à rire de la réaction extatique de la foule tandis que William souriait et continuait de saluer.

Ce doux moment a été vu par des millions de fans partout dans le monde et largement couvert par les médias.

Les parents de William, le roi Charles III et la défunte princesse Diana, ont été le premier couple royal à s’embrasser sur le balcon emblématique après s’être mariés en juillet 1981. Cette décision sans précédent aurait rompu avec l’étiquette royale mais a lancé une nouvelle tradition, qui a été perpétuée. dans les années qui suivirent.

Le frère cadet de Charles, le prince Andrew, a partagé un baiser sur le balcon avec son épouse Sarah Ferguson, la duchesse d’York, après leur mariage en juillet 1986.

Bien que le jeune frère de William, le prince Harry, et son épouse Meghan Markle ne se soient pas embrassés sur le balcon après leur mariage en mai 2018, le couple s’est serré les lèvres sur les marches de la chapelle Saint-Georges peu de temps après avoir échangé leurs vœux au château de Windsor.

Alors que William et Kate avaient auparavant tendance à garder leur PDA au minimum, les deux ont ouvertement partagé plusieurs moments affectueux au cours de la dernière année.

En juillet, les deux hommes se sont embrassés sur la joue lors du Royal Charity Polo Day. William, qui a participé au match de polo caritatif, a également été aperçu avec son bras autour du dos de sa femme.

KATE MIDDLETON ET LE PRINCE WILLIAM APPARAISSENT DANS LE PREMIER PORTRAIT COMMUN OFFICIEL

Middleton a également montré un côté plus joueur en février lorsqu’elle a donné Prince William une petite tape dans les fesses alors qu’ils foulaient le tapis rouge lors de la remise des prix de la British Academy of Film and Television Arts.

En juillet, la princesse a encore une fois donné une tape d’amour à son mari alors qu’elle assistait à la célébration du couronnement écossais de Charles et de la reine Camilla.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’expert royal Myka Meier a précédemment déclaré au magazine People qu’il n’y avait pas de règles d’étiquette spécifiques pour le duc et la duchesse concernant le PDA.

Pourtant, le couple a tendance à pécher par excès de bienséance lorsqu’il est en public ou lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions royales. Meier a déclaré au média que les membres de la famille royale utiliseraient leur jugement en ce qui concerne l’affection du public.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les membres de la famille royale ajustent souvent leur PDA pour refléter le caractère formel de l’événement auquel ils assistent. Lors d’un événement sombre ou plus formel, nous sommes moins susceptibles de voir un PDA que lors d’un événement informel où cela serait jugé plus approprié », a-t-elle déclaré.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.