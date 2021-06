Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle « durera » alors que la duchesse « fait la loi », déclare le médium de la princesse Diana

Le mariage du PRINCE Harry et Meghan Markle « durera » alors que la duchesse « fait la loi », a déclaré le médium de la princesse Diana.

Selon Sally Morgan, le couple royal est destiné à passer sa vie ensemble, contrairement aux parents du duc de Sussex, dont le mariage s’est soldé par un divorce.

Le prince Harry et Meghan Markle le jour de leur mariage Crédit : PA

Sally Morgan était la voyante de la princesse Diana Crédit : Rex

Harry, 36 et 39 ans, Meghan a officiellement démissionné de son poste de membre de la famille royale et a été déchu de ses parrainages royaux et de ses titres militaires.

Sally, 69 ans, est peut-être mieux connue pour avoir travaillé comme conseillère spirituelle de la princesse Diana pendant quatre ans avant l’accident de voiture de 1997 qui a coûté la vie au royal.

Elle n’était que The Morning Show aux États-Unis et a dit aux hôtes Kylie Gillies et Matt Shirvington ce qu’elle envisageait pour les Sussex.

« Je sais que beaucoup de prédictions disent que cela ne durera pas, mais je pense que leur mariage durera », a-t-elle déclaré.

« Cela suivra son cours, et je pense qu’il ne fait aucun doute qu’elle a établi la loi et que ce sera comme elle le veut. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Après la tragédie, il a été largement rapporté que Sally avait prédit la mort de Diana un an auparavant.

Le mariage du prince Charles et de la princesse Diana s’est terminé par un divorce Crédit: News Group Newspapers Ltd

Mais elle insiste sur le fait que c’était la reine qui, selon elle, serait tuée dans un accident choquant.

Dans un nouveau documentaire, Harry s’est à nouveau ouvert sur la douleur qu’il a endurée après la mort de sa mère.

La bombe The Me You Can’t See a vu Harry décharger ses « bombes de vérité » sur Oprah sur Apple TV.

Il fait suite à l’interview explosive plus tôt cette année avec Oprah dans laquelle la duchesse a fait des allégations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale.

Dans l’interview, le prince Harry a laissé entendre qu’il avait quitté le Royaume-Uni car il craignait que la duchesse ne subisse le même sort que Diana.

Il est apparu que Harry et Meghan Markle veulent être au jubilé de platine de la reine.

Le duc de Sussex veut être inclus dans la manne de quatre jours de l’année prochaine pour la reine, avec des plans publiés par Buckingham Palace.

Harry devait retourner au Royaume-Uni le mois prochain pour le dévoilement de la statue de sa mère en l’honneur de la princesse Diana le 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Mais ses plans sont incertains car Meghan doit accoucher dans les prochaines semaines, a déclaré un expert royal.