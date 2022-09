Le mariage du Kerala devient violent après que les amis du marié se soient vu refuser Papad

Une cérémonie de mariage au Kerala a tourné au vinaigre après qu’une bagarre a éclaté pour avoir servi une collation, faisant trois blessés, a rapporté Onmanorama. L’incident a été signalé dans le quartier d’Alappuzha où, lors d’un mariage, les invités se sont bagarrés. Le combat a commencé lorsque les amis du marié ont demandé plus de Papad. Après l’affrontement, la police a réservé 15 des invités à la réception.

Les serveurs de la réception n’ont pas tenu compte de la demande des amis du marié. Cela a déclenché une dispute entre eux et les domestiques. D’autres personnes se sont jointes à la dispute et quelques instants plus tard, les invités se sont divisés en deux groupes et les choses ont dégénéré en bagarre. Le combat est arrivé à un point où non seulement les poings, mais aussi les chaises et les tables se sont également jetés les uns sur les autres.

Une vidéo du combat a fait surface sur les réseaux sociaux. Le clip a été partagé sur Twitter par un utilisateur qui a écrit: “Dans le grand État alphabétisé à 100% du Kerala, une bagarre a éclaté lors d’un mariage après que des amis du marié aient exigé papad pendant la fête.” Jetez un oeil à la vidéo ici:

Dans le grand État alphabétisé à 100% du Kerala, une bagarre a éclaté lors d’un mariage après que des amis du marié aient exigé papad pendant la fête. Cela a déclenché un crachat verbal et s’est terminé par une vilaine bagarre. Pas étonnant que Mallus belo papad. 😆 pic.twitter.com/HgkEUYMwfy – Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) 29 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Un utilisateur a écrit : “WWE pour papad !”

WWE pour papa ! Au fait qui a gagné la bagarre ! Et la plus grande question où est da papad da ! https://t.co/7Ci34LAxSS – Devinez qui (@ Rajvbhagat16) 31 août 2022

Un autre a écrit: “Thappads (gifles) pour les papads au mariage du Kerala.”

Thappads pour papads lors d’un mariage au Kerala. https://t.co/xAw6KzEOqq – Zavier (@ZavierIndia) 30 août 2022

Selon un rapport d’Onmanorama, le propriétaire de l’auditorium où la cérémonie de mariage était organisée, a également été blessé. Muraleedharan, qui a entendu le vacarme, s’est précipité sur les lieux et, dans la bagarre, a été touché à la tête. Il a été admis dans un hôpital privé près de Thattarambalam. Muraleedharan a affirmé qu’il avait subi une perte de Rs 1,5 lakh car ses affaires dans l’auditorium avaient été endommagées lors du combat.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici