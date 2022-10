Le mariage de Tom Brady et Gisele Bündchen va-t-il “se terminer de manière catastrophique” ? L’expert de la marque intervient

Tom Brady pourrait encore sauver son mariage avec Gisele Bündchen.

Brady et Bündchen auraient embauché des avocats spécialisés en divorce, et la star de la NFL a été repérée dans une vidéo sans alliance, mais “personne ne profite” d’un divorce, a expliqué l’expert de la marque Eric Schiffer à Fox News Digital.

Le divorce, qui serait “dirigé” par Bündchen, pourrait nuire à leurs deux marques, selon Schiffer.

“C’est elle qui dirige le divorce”, a déclaré une source au magazine People. “Elle joue à l’attaque et il joue à la défense. Il veut se protéger, protéger ses intérêts, mais il commence seulement à emprunter la voie légale pour se défendre contre elle. Il ne veut pas que ce soit moche, il ne le fait pas. “Je ne veux pas me battre. Si le divorce a lieu – et il semble que ce soit le cas – il veut que ça se passe le mieux possible.”

Cependant, Schiffer a déclaré à Fox News Digital qu’il n’était pas convaincu que le mariage de Brady et Bündchen “se terminerait de manière catastrophique”.

“Vous avez deux personnes qui sont fortes, très performantes et qui ont une famille. Ils ont des enfants impliqués et les deux en sont conscients”, a-t-il déclaré. “Aussi concentré que Brady soit sur la performance, il est également conscient de ce que signifie être un père performant et un mari performant. Je pense que Gisèle [is] faire une frontière et une frontière forte.”

“Mais cela ne me surprendrait pas de voir Tom, qui au fil des ans a été un maître dans les grands retours, trouver[s] une façon de faire en sorte que cela fonctionne et pour eux de se réconcilier au nom des enfants d’une manière qui lui permet toujours de faire ce qu’il fait – mais peut-être avec une plus grande sensibilité à la famille et aux besoins de Gisèle.”

Brady et Bündchen se sont mariés en 2009 après avoir commencé leur relation en décembre 2006. Le début de leur voyage vers l’amour a été difficile. L’ex-petite amie de Brady, l’actrice Bridget Moynahan, était enceinte du premier enfant de la star du football à l’époque.

Depuis lors, tous deux ont organisé leurs propres marques et mené des carrières réussies – Tom Brady en tant que star de la NFL et Bündchen en tant que mannequin. Un divorce pourrait affecter leurs marques si les choses deviennent “laides”, selon l’expert en marques.

“Par exemple, s’ils décident que l’un ou les deux ne peuvent pas se contenir, ou s’ils ont, vous savez, des avocats féroces qui décident de porter plainte, alors tous les paris sont ouverts parce que des choses pourraient sortir que le public ne sait pas, “, a déclaré Schiffer. “Et cela pourrait affecter les relations de marque et les alignements de marque. Et donc, bien sûr, cela a une ligne pointillée vers les revenus. Et cela pourrait également désactiver ceux qui étaient fans de l’un ou des deux en fonction d’une personnalité et d’un niveau de conduite publique. cela va évidemment changer maintenant.”

Schiffer dit que “personne” ne profite de la dissolution du mariage entre Brady et Bündchen.

“S’ils décident de demander le divorce, personne ne profite du fait que cela soit public. Ils ont tous les deux des marques chics qui sont considérées comme le summum de l’excellence en termes de ce qu’ils font, qu’il s’agisse de mannequinat ou d’être une star du football. Et dans des cas comme celui-là, ils ont également établi une grande confiance avec les marques », a déclaré Schiffer. “Et quand les choses deviennent désordonnées et qu’il y a beaucoup de noms verbaux ou par le biais d’actions en justice, ce qui est dangereux pour les relations de marque et pour l’éclatement de votre base d’audience.”

“Plus important encore, c’est extrêmement douloureux pour les enfants. Donc, leur objectif, j’en suis sûr, sera de limiter les gros titres négatifs des médias pour le bien des enfants parce que, vous savez, ils vont se le faire jeter à la figure. par leurs amis et les gens avec qui ils vont à l’école », a-t-il ajouté. “Il y a encore une opportunité pour Tom de panser cela à la dernière minute comme il est connu pour le faire.”

Cependant, la couverture médiatique s’est apparemment concentrée sur ce que Bündchen pense du mariage – la plupart des couvertures provenant de sources.

“Je pense que Gisèle gère peut-être mieux les gros titres à court terme. Et son désir est d’avoir la famille qu’elle veut et d’avoir un partenaire qui sera plus sensible au comportement à ses besoins à ce stade, à ce stade, dans sa vie », a déclaré Schiffer.

L’expert de la marque a noté que Bündchen était probablement “fouetté” par la décision de Brady de ne pas prendre sa retraite. Brady a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prenait pas sa retraite.

“Je pense qu’elle a été fouettée par le désir de Brady de revenir – à bien des égards, comme une toxicomane”, a déclaré Schiffer. “Mais c’est compréhensible quand on lui a donné les cadeaux qu’il a, et il reconnaît aussi parce qu’il prend soin de lui, qu’il a plus de temps, et qu’il pourrait encore faire et accomplir plus. Et c’est certainement un high émotionnel pour lui participer, mais il ne veut pas faire exploser sa famille et la faire exploser.”

“Et donc c’est vraiment la première crise grave à laquelle il a dû faire face. Mais c’est un homme qui est passé maître dans l’art de gérer – de manière sereine – la crise”, a-t-il ajouté. “Je m’attends à ce qu’il y ait une certaine réconciliation à un moment donné. Cela n’en a peut-être pas l’air au début, mais à un moment donné, cela empêchera une détonation de ce qui a été un mariage de livre de contes dans la plupart des cas.”

