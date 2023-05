Le mariage de Simone Biles et Jonathan Owens était extravagant

Les fouilles du deuxième jour de mariage de Simone Biles et Jonathan Owens n’ont pas déçu.

La garde-robe exagérée de la médaillée d’or et star du football le jour du mariage à Cabo devrait faire taire les critiques qui ont fait honte à l’olympienne d’avoir porté une mode abordable lors de sa première cérémonie.

Pour sa cérémonie originale au palais de justice, Simone portait des chaussures Amazon et une robe à 120 $, mais son deuxième mariage à Cabo appelait QUATRE robes. et des Nike Air Force One Low sur mesure qu’elle et son mari texan de Houston portaient.

Bien que toutes les robes de la mariée soient magnifiques, sa robe Galia Lahav a volé la vedette.

La petite beauté a dit Vogue,

« Quand j’ai commencé à faire du shopping, je me disais que si je me mariais, ce devait être un Galia Lahav. Et donc une fois que j’ai regardé les robes, je me suis dit que c’était définitivement mon style.

Malgré le fait que la gymnaste record était amoureuse des créations de Galia Lahav, elle craignait que sa petite silhouette ne soit engloutie dans les vêtements.

« J’étais nerveuse à l’idée d’avoir une robe de bal parce que je suis si petite, mais ça marche parfaitement », a-t-elle partagé. « La jambe fendue était très cruciale. C’était pour ajouter, dans ma tête, plus de longueur à mon corps. Je pense que c’est exactement ce que les mariées sont censées ressentir – luxueuses, belles, un peu au sommet du monde.

Au cours de la cérémonie, Jonathan a attendu son boo acrobatique à l’autel tout en portant un costume classique de couleur beige et un nœud papillon.

La gymnaste décorée et son excellent footballeur ont fait appel à Leila Bensargin, la propriétaire de la boutique en ligne de personnalisation de chaussures Lei Lab Crystals, pour faire briller leurs coups de pied. Le concepteur a dit PERSONNES la jeune femme de 26 ans avait une vision claire car elle voulait que les baskets correspondent à sa palette de couleurs de mariage or et champagne et à des lettres en cristal pour souligner leur date de mariage. Le designer a placé des cristaux dorés le long des lignes de couture de la chaussure blanche et a utilisé des perles pour accentuer le motif swoosh.

« Simone a demandé d’incorporer des perles dans notre conception initiale en cristal Swarovski doré. Alors, j’ai simulé un swoosh Nike or et perle et nous sommes tombés amoureux de la façon dont les deux se complimentaient », a déclaré Bensarghin.

De plus, Leila a placé des embouts et des languettes de talon sur les baskets et a créé une paire identique pour le Houston Texan. Elle a expliqué à Personnes que les deux paires ont été personnalisées avec leur nom de famille, Owens, souligné de cristaux sur un talon et la date du mariage sur l’autre. La chaussure comprenait également des serrures à lacets plaquées or 18 carats sur mesure avec le texte correspondant.

Pour rehausser davantage la chaussure, Leila a utilisé du ruban de satin pour les lacets sur la chaussure de Simone et a opté pour du cuir sur celle de Jonathan. La créatrice a également noté qu’il y avait aussi des détails cachés à l’intérieur de la chaussure : « Comme nous l’avons vu avec d’autres caractéristiques de son mariage, Simone se soucie des détails. J’ai donc personnalisé chaque partie de la chaussure, y compris certaines personnalisations cachées à l’intérieur, visibles uniquement par Simone et Jonathan.